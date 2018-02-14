Ледяные кубики для красоты

Еще наши прабабушки сохраняли свою красоту и молодость с помощью снега, льда и талой воды.

Талая вода — эликсир для кожи

Раньше женщины топили снег, делали талую воду и умывались (даже мыли волосы) эликсиром небес. Сегодня нет никакой гарантии, что в выпавшей с неба воде не окажется вся таблица Менделеева. Потому нам остается самим готовить ледяную косметику. Вымораживание меняет структуру воды, «обнуляет» ее энергетику. От такой воды морщинки «растворяются», кожа вспоминает свое «новорожденное» состояние. Талая вода идеально впитывается порами, помогает обновлению тканей, насыщает кожу влагой.

Вода — мощный омолаживающий и оздоравливающий эликсир.

Как приготовить талую воду

Налейте бутилированную или отфильтрованную воду в пластмассовую емкость и поставьте в морозилку. Когда вода замерзнет почти вся, но останется небольшое незамерзшее «окно» (сверху или в глубине слитка), удалите эту часть воды (слив сверху или расколов слиток). Оставшийся лед снова поместите в морозилку минимум на трое суток, а потом, разморозив слиток, используйте.

Ледяные кубики

Такими кубиками нужно протирать лицо, шею и область декольте после умывания и вечером после того, как удалите макияж. Идеальная основа для ледяных кубиков — бутилированная вода из хорошего источника. Лед из минеральной воды питает кожу, обогащает микроэлементами. Можно замораживать кипяченую воду или воду, настоянную на серебре (серебряной ложке), на природном кремнии. Главное — протирайте лицо регулярно. На каждом участке кожи ледяной или снеговой компресс должен оставаться не меньше 20-40 секунд. И еще, лед надо брать «мокрый» — постоявший пару минут в комнате, а не «сухой» — наиболее холодный. Лед лечит чувствительную кожу, сухую увлажняет, жирную подсушивает, помогает постепенно избавиться от прыщей и омолаживает.

Для красоты в каждый кубик льда можно добавить ломтик огурца, пару ягод рябины или любой другой ягоды, ломтик фрукта. Замораживать можно любые отвары целебных трав.

Наилучшие результаты дают:

зеленый чай — заваренный как обычно для питья, он превосходно тонизирует;

зеленый чай с молоком — активнее питает и увлажняет;

заваренная смесь розмарина и ромашки — поддерживает тонус кожи;

заваренный липовый цвет с каплей меда — омолаживает и питает, повышает иммунитет кожи;

слабый соляной отвар — отлично помогает при акне;

отвар овса (3 ст. ложки цельного овса с шелухой залейте 1 л воды и кипятите в течение 3 часов).

А. Е. Грачевская, косметолог