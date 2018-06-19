Крутим хулахуп

Как избавиться от ненавистного жира, оставшегося на животе и бедрах после рождения ребенка? Без соблюдения диеты не ждите положительного результата.

Правильное питание, без пере­едания, обязательно поможет вам побыстрей вернуть свою былую фигуру. К сожалению, в первые месяцы после рождения ребенка занятия спортом придется прекратить — врачи категорически их запрещают. Запрещено также бегать. А вот пешие прогулки принесут много пользы. Самым лучшим местом и для вас, и для ребенка будет парк, возле которого не ездят машины. Возвратившись домой, не бегите сразу же на кухню, чтобы аппетитно поесть. Приготовьте какой-нибудь витаминный салат или съешьте фрукты. Помидоры, огурцы, болгарский перец и зелень, мелко порезанные и смешанные со сметаной или подсолнечным маслом, принесут больше пользы, чем жареная картошка. Лишний вес — это не только жир, но и вода. Чтоб она не накапливалась в теле, уменьшите количество соли. Чтобы наладить обмен веществ, выпивайте каждый день не меньше 1 л воды. Идеальной фигуры можно добиться с помощью обруча, если крутить его каждый день. Неплох хулахуп с шипами. Не переживайте, если появятся гематомы, они быстро пройдут.

P. S. Достаточный отдых и продолжительный сон тоже ваши союзники в борьбе за фигуру. И еще: многие молодые женщины полностью отдают себя семье и новорожденному. В результате — застиранный байковый халат, грязные волосы, недовольный и неудовлетворенный муж… Вряд ли это укрепит семью.

Е. А. Быстрова, фитнес-тренер

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