Красота без затрат

Хотите выглядеть роскошно и при этом тратить копейки? Это возможно.

Минус килограмм в неделю. Вскипятите 250 мл воды, положите в кипяток 1 ст. ложку коричного порошка. Размешайте, дайте остыть до комнатной температуры. Добавьте 2 ст. ложки меда. Половину выпейте с утра, натощак, вторую — перед сном.

Шевелюра станет гуще. От выпадения волос и для оздоровления сухих, окрашенных втирайте в кожу головы репейное масло (примерно 1 чайн. ложку). Оставьте на 15 минут, затем помойте голову как обычно.

Секущиеся кончики волос склеятся. Перед мытьем головы нанесите кокосовое масло на проблемные кончики на 5-10 минут. В этом масле содержатся протеины, которые заполнят пространство между распушившимися чешуйками и склеят их.

Лицо без покраснений. Заварите кипятком овсяные хлопья и дайте остыть до комнатной температуры. Сделайте из кашицы компресс для проблемных зон, сверху прикройте бумажной салфеткой и подержите 5-10 минут. Смойте прохладной водой.

Забудьте об угрях. Нанесите на проблемные участки кожи тонким слоем вазелин и накройте пищевой пленкой. Намочите полотенце в очень горячей воде, отожмите и приложите поверх пленки. Подержите 3 минуты, пленку снимите, а вазелин смойте. Несильно сдавите кожу с двух сторон, чтобы удалить угри.

Для очищения кожи и от прыщей. Яблочный уксус — хорошая замена тонику. Он подсушивает прыщи, обеззараживает и отлично очищает. Чтобы не пересушить кожу, в уксус добавьте немного меда и эфирного масла лаванды. Такой тоник хранится в холодильнике неделю.

От отеков под глазами. С вечера заварите зеленый чай в пакетиках и положите в морозилку использованные пакеты. Утром приложите их к мешкам под глазами на 1-2 минуты.

Обветрились губы? Чтобы справиться с этой проблемой, смешайте в равных частях коричневый сахар, мед и оливковое масло. Это идеальный и вкусный скраб со смягчающим эффектом.

Чтобы губы стали соблазнительно пухлыми. Возьмите обычную гигиеническую помаду, выложите в маленькую баночку и капните на поверхность 2-3 капли эфирного масла перечной мяты. Перемешайте и уплотните ватной палочкой или лопаточкой для крема. Наносите на губы.

Придайте лицу сияние. Никакое средство не даст такого эффекта, как маска из овсянки, клубники и оливкового масла. Сварите кашу на воде, добавьте туда 3-4 растолченные ягоды клубники и ложку масла. Подер­жите на предварительно очищенной коже 10-15 минут.

Освежите волосы. Лень мыть голову? Проспали и не успеваете привести волосы в порядок? Если вы блондинка, просто возьмите крахмал и нанесите на корни волос. Он отлично впитает жир, и голова будет чистой! А если темноволосая, добавьте к крахмалу пару ложек какао-порошка или молотого кофе.

В. И. Иванова, косметолог