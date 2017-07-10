Кожа как персик…

После этих масок кожа становится мягкой, бархатной, нежной, как этот прекрасный фрукт.

* Для увядающей кожи. Половинку спелого персика разомните до состояния кашицы. Добавьте в пюре желток и 1 ст. ложку сливок. Маску нанесите на 15 минут, после чего смойте прохладной водой.

* Маска для жирной кожи. Взбейте яичный белок, а в другой посуде разомните мякоть персика, смешайте. Маску нанесите на очищенное лицо сразу же после приготовления и обязательно толстым слоем. Оставьте на 15 минут, после чего смойте теплой водой.

* Для нормальной кожи. Персик очистите от кожицы, разомните и отожмите сок. На предварительно очищенное лицо (при сухой коже смажьте кремом, сметаной или сливками) наложите марлевую салфетку или слой ваты, смоченный в соке. Держите 15-20 минут. По мере высыхания (в течение этого времени) салфетку увлажняйте соком. После снятия маски лицо протрите сухим ватным тампоном. Курс — 15-20 процедур, 2-3 раза в неделю.

* Если кожа сухая, чувствительная. Смешайте 1 ст. ложку измельченной мякоти персика, по 1 чайн. ложке перетертого творога и меда. Нанесите смесь на лицо толстым слоем на 10 минут. Снимите маску, ополосните лицо теплой водой и сразу же охлажденной.

* Маска-лифтинг. Разомните половинку персика и смешайте с 1 чайн. ложкой сметаны или сливок. Нанесите на лицо на 15 минут, а затем смойте теплой водой. Чтобы достичь желаемого эффекта, делайте такую маску через день.