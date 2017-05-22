Как сделать макияж невидимым

Легкий и невесомый макияж подчеркнет черты лица, выделит достоинства и замаскирует недостатки. На его нанесение не требуется много времени и косметики.
- Вместо тонального крема нанесите на лицо увлажняющий и подождите, пока он полностью впитается в кожу.
- Если на коже есть какие-то недостатки, подкорректируйте их с помощью маскирующего средства — консилера. Отеки под глазами, прыщики и покраснения поможет устранить легкий консилер. От темных кругов под глазами лучше использовать тональное средство для глаз.
- Вместо карандаша для бровей используйте тени. Нанесите их на кисть и заполните пробелы между волосками. Прочешите брови щеточкой, чтобы убрать излишки теней и пригладить волоски.
- Используйте тени для глаз на тон или два светлее, чем ваш цвет кожи. Чтобы сделать взгляд более открытым, во внутренние уголки глаз нанесите белые тени.
- Для создания естественности понадобятся и более темные тени. Ими нужно прорисовать линии складок. Двигайтесь от внешних уголков глаз к середине век, мягко очерчивая глубину складки.
- Коричневые тени понадобятся для того, чтобы прорисовать линию ресниц на верхнем и нижнем веке. Сделайте это с помощью скошенной кисти.
- Верхние реснички можно немного подкрасить, а вот нижние трогать не стоит. Лучше всего подойдет коричневая тушь.
- Завершит макияж гигиеническая помада. При желании на губы можно нанести полупрозрачный блеск или помаду пастельных тонов. Хорошо, если в их составе будут витамины, которые не дадут губам обветриться.