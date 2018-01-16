Как не отпугнуть мужчину

Что делает женщину непривлекательной в глазах мужчины и отбивает желание продолжать отношения.

  • Главный убийца женской привлекательности — неприятный запах. Несексуальные женщины не только не слишком хорошо пахнущие, но и неухоженные. Ухоженный внешний вид показывает, что женщина хочет понравиться и, следовательно, настроена на отношения.
  • Женщину практически одинаково портят лишний вес, манера изображать в постели гимнастический снаряд бревно и привычка делать замечания всем на свете.
  • Отсутствие чувства юмора и очень броский макияж также не красят женщину. Увы, смыть косметику гораздо проще, чем научиться понимать шутки.
  • Лишает женщину очарования писклявый голос.
  • Не только ультра-мини в одежде и декольте, в котором можно рассмотреть не только пикантную ложбинку меж грудей, но и пирсинг в пупке негативно влияют на женскую сексапильность.
  • Курение делает женщину несексуальной. Так что бросайте сигарету и ищите другие способы демонстрировать свои изящные запястья.
  • Проявление мужского поведения у женщины может оттолкнуть мужчину. Притягиваются противоположности.
  • Проявление болезней — поникший взгляд, сутулые плечи, лишний вес, выпадающие волосы, шаркающая походка — как правило, отталкивают мужчин. Продолжает этот список неряшливость. Такое случается при психических расстройствах, например депрессии, или когда просто «не до этого».

P. S. Многие женщины уверены в том, что покидающие их и женящиеся на молодых мужья уходят от испорченной фигуры к фигуре юной. Да, иногда так бывает. Но есть и другая причина: женщины забывают, что своего мужчину нужно уважать и хвалить. И стараться искать в нем хорошее, чтобы он сам стремился стать лучше. Мужья не меньше, чем жены, нуждаются в комплиментах. Не понимающие этой истины превращаются порой в ругающих мам. От них мужчины уходят к тем, кто, преданно глядя им в глаза, умеет восхищаться. Желаем всегда быть веселыми, здоровыми и привлекательными. И не только для себя.

К. А. Горячкина, психолог

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