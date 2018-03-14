Чудо-маски для лица

Мы с мужем страдаем близорукостью. Боимся, что наша дочь унаследует это за-болевание, поэтому хотели бы узнать, как часто нужно показывать ребенка окулисту?
К тридцати годам меня начали мучить приступы бронхиальной астмы. Не помню, как так вышло, но я где-то подмерзла и простудилась.
Защемился нерв в 3–4 позвонках. Несколько лет назад случилась со мной эта беда:
Утром в глазах сильный зуд, жжение, чувство тяжести, как будто в них насыпали песок. Больно смотреть на яркий свет, ресницы склеены засохшим гноем.
250 г меда, 4 лимона, 18 шт. миндаля, 16 листьев герани (комнатного цветка), по 10 г настойки валерианы и боярышника, 5–6 зерен камфоры.