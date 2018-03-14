Чудо-маски для лица

3 капельки свежего лимонного сока и 1 ст. ложку оливкового масла. Аккуратно нанесите на лицо, через 10 минут смойте. Маска осветляет и питает кожу.

Дрожжи омолаживают кожу лица, поэтому не поленитесь сделать маску. Дрожжи соедините с водой до получения густой смеси, добавьте немного растительного масла, перемешайте и осторожно с помощью кисти или спонжа нанесите на лицо в

3 слоя, ожидая, пока каждый слой полностью высохнет. Затем смойте теплой водой.