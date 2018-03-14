Чудо-маски для лица

  • Взбейте белок, добавьте 2 чайн. ложки муки и 1 чайн. ложку меда. Перемешайте, нанесите на очищенное лосьоном лицо. Через 15 минут смойте. Маска эффективно подтягивает и прекрасно освежает кожу лица.
  • Смешайте 1 сырой желток, 3 капельки свежего лимонного сока и 1 ст. ложку оливкового масла. Аккуратно нанесите на лицо, через 10 минут смойте. Маска осветляет и питает кожу.
  • Дрожжи омолаживают кожу лица, поэтому не поленитесь сделать маску. Дрожжи соедините с водой до получения густой смеси, добавьте немного растительного масла, перемешайте и осторожно с помощью кисти или спонжа нанесите на лицо в 3 слоя, ожидая, пока каждый слой полностью высохнет. Затем смойте теплой водой.
  • Перемешайте 2 чайн. ложки меда, 1 натертое яблоко и 1 десертную ложку растительного масла. Маску равномерно распределите и оставьте на 3 минуты. Затем, смочив ватный тампон теплым молоком, очистите кожу. Медовая маска отлично подтягивает и омолаживает кожу.
  • Измельчите 100 грамм геркулеса, соедините с 1 стаканом горячего молока и 1 десертной ложкой растительного масла. Маску нанесите не только на лицо, но и на область декольте. Держите 20 минут, смойте и нанесите увлажняющий крем. Великолепно освежает и тонизирует.
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