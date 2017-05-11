Белье не должно просвечивать через одежду

Раньше было строгое правило: дамскую сумочку по цвету всегда нужно было подбирать исключительно к обуви. Что же изменилось сейчас? Какие модные правила уже неактуальны?
советы женщинам
- Сумка и обувь одного цвета. Теперь эти аксессуары могут быть контрастными. Разные цвета обуви и сумки даже приветствуются. Сумка, обувь и другие аксессуары должны сочетаться с нарядом, который они дополняют, а не между собой.
- Ремень обязателен. С брюками или юбкой со шлевками ремень надо носить обязательно, особенно в тех случаях, если заправляете блузку или футболку.
- Колготки не надевают под босоножки. Ошибочно так думать. Напротив, это старое классическое сочетание. Но в этом случае чулки и колготки должны быть тончайшими и бесшовными. А вот надевать их под шорты — дурной вкус.
- Брюки должны закрывать каблук. Под туфли на высоком каблуке нельзя надевать короткие штаны. Исключение — зауженные брюки-дудочки, которые могут доходить лишь до середины щиколоток. Во всех остальных случаях правильная длина брюк — до конца каблука, или, как минимум, — до его середины.
- Белье не должно быть заметно окружающим. Оно не должно просвечивать через одежду и торчать напоказ. Но силиконовые бретельки бюстгальтеров, которые многие надевают под вещи с открытыми плечами, еще хуже. Идеальный вариант в этом случае — бюстгальтер без лямок.
- Платье в пол не подходит невысоким девушкам. Главное — не ваш рост или вес, главное — это правильно выбрать модель, которая выгодно подчеркнет достоинства фигуры и скроет недостатки.
для мужчин
- Воротник поднимать — брутально. Поднятый воротник футболки-поло и ворот рубашки, выложенный на лацкан пиджака, — это не гангстерский, а деревенский стиль.
- Рубашку с коротким рукавом нельзя надевать под пиджак. Главное правило — манжет сорочки обязательно должен выглядывать из рукава на 1,5 см.
- Пиджак нельзя застегивать наглухо. Если у пиджака две пуговицы, нижняя всегда должна быть расстегнута, а верхняя — застегнута. Если пуговиц три, то нижняя и средняя всегда застегнуты, а верхнюю пуговицу можно как расстегнуть, так и застегнуть. Застегивать наглухо можно лишь пиджаки военного стиля на четырех пуговицах — френчи.
- Ремень и обувь одного цвета. С классическими брюками ремень обязательно подбирается под цвет и фактуру обуви. Черные туфли с коричневым поясом — неправильное сочетание. Завышенная талия возможна, только если мужчина носит брюки английского кроя (их надевают с подтяжками). Во всех остальных случаях штаны не нужно натягивать: ремень должен располагаться в районе пупка, не выше.
- Носки нельзя надевать под сандалии. Носки под сандалии — недопустимый вариант, куда бы мужчина ни собирался пойти. Открытая обувь предполагает голые ноги. И неважно, что на мужчине при этом надето, — шорты или брюки.
Е. Н. Гридина, стилист