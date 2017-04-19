Зачем нужна трость после инсульта

Человеку, пережившему инсульт, без трости не обойтись. Особенно, если трудно держать равновесие, кружится голова и тянется нога…

Выбираем трость для ходьбы

Чтобы трость стала вашей надежной помощницей и стильным аксессуаром, ее нужно правильно выбирать. Существует два вида тростей для ходьбы — обычная и много­опорная, оснащенная внизу тремя или четырьмя лапками. Обыкновенная трость легкая, зато мнгоопорная более устойчивая. Модель с несколькими точками опоры нужна, если у вас есть проблемы с вестибулярным аппаратом, например, после инсульта: если трудно держать равновесие или часто кружится голова, лучше выбирать более устойчивую трость. Такие трости необходимы и очень полным людям, а также если на улице сильный гололед. Во всех остальных случаях можно обойтись обычной тростью.

Подбираем опору под себя

От неправильной тросточки может появиться боль в запястье. По этой же причине преждевременно изнашиваются суставы, искривляется позвоночник. Поэтому важно правильно подбирать трость. Как подобрать опору под себя.

Длина. Встаньте прямо, опустите руки, чуть согнув их в локте (угол сгиба — около 20°). Измерьте расстояние от косточки на запястье со стороны мизинца до пола. Это и есть длина вашей трости. Выбирать трость лучше в привычной повседневной обуви. Если же вы планируете носить туфли или ботинки с разной толщиной подошвы, лучше выбрать телескопическую трость с регулируемой высотой.

Ручка. Она должна удобно ложиться в руку. Хорошо, если ручка покрыта специальным синтетическим материалом, который не даст ей скользить в руке. Обхватите ручку. Ваши пальцы не должны полностью смыкаться. Ручка в форме буквы Т выдерживает максимальные нагрузки. Анатомические ручки, которые полностью повторяют очертания ладони изнутри, наиболее удобны. Полукруглые ручки, похожие на лебединую шею, подойдут для людей, больных артритом. Также существуют трости с двумя ручками-опорами. Одна из опор расположена чуть ниже другой. Такая трость пригодится тем, кому тяжело подниматься со стула или кровати.

Ствол трости должен быть прочным и легким

Вес обычной трости — от 100 до 500 г, многоопорные весят около 800 г. Какая трость окажется удобнее, зависит от вашего собственного веса. Чем он больше, тем тяжелее должна быть трость, иначе при ходьбе будете чувствовать неустойчивость. Существуют также трости со смещенным центром тяжести (неваляшки). Они придают большую устойчивость больным с нарушениями равновесия. Иногда трости представляют собой комбинацию палочки для ходьбы и складного стула. Тогда трость легко превратить в табуретку, на которой можно отдохнуть во время прогулки. Но такая конструкция не подходит ослабленным людям. Ведь наличие сиденья увеличит вес трости.

Наконечники разные бывают…

Почти все модели снабжены антискользящим наконечником, иногда съемным, иногда встроенным. Первый вариант предпочтительнее — такая трость прослужит дольше, ведь наконечник не будет стираться в теплое время года. Для сильного гололеда подойдут палочки, оснащенные специальными металлическими шипами, которые при необходимости можно убрать или выдвинуть. И конечно же, наконечник должен обеспечивать плотное сцепление с любой поверхностью.

И. Н. Сабанеев, ортопед, врач II категории