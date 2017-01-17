Ущипни — узнаешь свой возраст

Свой биологический возраст можно определить по состоянию кожи.

Расстояние, начиная с которого вам удастся задуть свечу с первой попытки, определит состояние ваших легких. Расстояние 1 метр свидетельствует о том, что вашим легким 20 лет, 70-80 см — 40, а 50-60 см — около 60 лет.

Чтобы проверить способность сохранять равновесие, станьте на одну ногу с закрытыми глазами и засеките время. Если удастся простоять, не опираясь на вторую ногу, 28 секунд, вашему чувству равновесия 30 лет, если 18 секунд —
50 лет, а если 10 — то около 60 лет.

Чем человек старше, тем хуже кожа снабжается кровью, меньше увлажнена, становится тоньше. Ущипните кожу ладони, подержите 5-6 секунд. Если след от щипка исчезнет через 2-3 секунды, то ваша кожа не старше 20 лет, если через 4 секунды — ей 30, если через 10 секунд — около 50, а если через 12 секунд и больше, то приближается к 60 годам.

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