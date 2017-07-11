Чем человек становится старше, тем время летит быстрее?

Помните, сколько дел можно было переделать на школьной перемене? А как долго мы ждали летних каникул, которые, начавшись, казалось, никогда не закончатся? Почему же с годами дни, недели и месяцы уже не проходят, а пролетают непрерывной чередой?

Лет десять назад психолог из Вирджинии Питер Мэнгэн провел опыт с любопытными результатами. Он показал, насколько быстрее течет жизнь для пожилых людей. Мэнгэн предложил обозначить временной интервал в 3 минуты людям разного возраста, подсчитывая «секунды». Молодые люди 19-24 лет отсчитали 3 минуты почти идеально. Для людей от 60 до 80 лет три минуты по ощущениям растянулись до 3 минут 40 секунд. Вот так. Выходит, что с годами внутренние часы отстают. Поэтому кажется, что темп жизни ускоряется. Возможно, причина в замедлении обмена веществ у пожилых людей. Детское сердце бьется быстро, и дети дышат часто. Когда же человек становится старше, обменные процессы, а с ними и пульс, и частота дыхания, замедляются. Возможно, они являются биологическими маркерами, с помощью которых измеряют время внутренние часы. Старые часы отстают…

Есть другая теория. Ученые предполагают, что «ускорение» времени связано с количеством информации, которую воспринимает и перерабатывает мозг. В детстве работы для мозга очень много, поэтому ему требуется больше времени для обработки поступающей информации, и течение времени воспринимается медленнее. С возрастом мир как бы тускнеет. Человек умнеет, все знает и не ищет мелких подробностей, воспринимая окружающий мир крупными мазкам. Чем больше жизненного опыта, тем меньше работы для мозга, тем быстрее он обрабатывает информацию, тем быстрее бежит время. Так, для 2-летнего ребенка один год — это половина всей его жизни. Для 10-летнего — 10%, для 20-летнего юноши — всего 5%, для 80-летнего старика — 0,8%.