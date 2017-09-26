Старость в радость

Не воспринимайте приближающуюся старость как трагедию. В ней есть свои плюсы.

Можно сменить установку с «Я должен» на «Я хочу». Много лет вы жили как белка в колесе : дети, работа, дом, снова дети. Всем были должны — ребенку, начальнику, домочадцам. А сейчас дети выросли, работа не так захватывает, как прежде. Внуки, конечно, требуют внимания, но это прежде всего забота родителей. Так что именно сейчас можно делать не то, что надо, а то, что хочется: высыпаться, гулять, готовить разные вкусности…

Вы меньше нервничаете и чаще чувствуете себя счастливыми. Так как обязаловки становится меньше, появляется больше шансов обрести внутреннее спокойствие и почувствовать себя счастливыми. Как говорили древние: «Где кончаются тревоги, там начинается жизнь». Психологи выяснили, что самый беспокойный период жизни — от 35 до 49 лет. Зато после 50 уровень стресса уменьшается, а уровень счастья увеличивается. Притом счастливыми людей делают не материальные блага, а общение с близкими людьми. 63% людей старше 50 лет считают это самым большим счастьем.

Супруги становятся ближе, чем раньше. Именно в этом возрасте брак может стать крепче. Отчасти из-за испытаний, которые пришлось пройти за многие годы. Плюс появляется больше времени друг на друга. И не пугайтесь слова «пенсия». Уход на заслуженный отдых вовсе не означает отказ от секса. 40% мужчин в возрасте от 57 до 85 лет не собираются завязывать с интимом. Они убеждены, что секс помогает оставаться здоровыми и позитивно настроенными. Так же считают и больше половины женщин старше 50 лет.

Простуды липнут реже. Считается, что у стариков проблем со здоровьем больше, чем у молодых. Но если человек курит, пьет и неправильно питается, то и в 30 лет может чувствовать себя развалиной. Если же пенсионер следит за питанием, много двигается, не имеет вредных привычек, у него есть все шансы отлично себя чувствовать и в 60, и в

70 лет. Тем более что многие болезни, например ОРЗ, к пожилым прилипают реже, чем к молодым.

Вы способны дать фору молодым. Период зрелости — это еще и период надежности, мудрости, взвешенных решений. Немецкие ученые однажды решили оценить производительность труда молодых и пожилых работников. Разделили участников эксперимента на две группы (20-30 и 65-80 лет) и предложили им выполнять определенные задания в течение 100 дней. Выяснилось, что старички не только справились с работой, но и сохранили спокойствие и допустили меньше ошибок.