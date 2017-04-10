Пенсионеры отдыхают, пока другие работают

Про немцев рассказывают, что у них слово «жадный» не оскорбление, а комплимент. Но бережливость — не самое интересное в немецкой жизни.

Родители и дети живут сами по себе

У пенсионеров в Германии есть свободное время, деньги и хорошая медицинская страховка. На выплаты, которые они получают, выйдя на пенсию, одни покупают квартиры, другие путешествуют. Поручать бабушкам и дедушкам воспитание внуков здесь не принято. Дети признают, что старшие уже свое отработали. В полном составе типичная немецкая семья встречается пару раз в год, а в остальное время все живут сами по себе. Дедушка с бабушкой могут отфутболить детей, которые просят присмотреть за приболевшим внуком, сославшись на свои планы. Но если вдруг у них самих будут проблемы, сначала они позвонят в скорую и полицию, а лишь потом — детям.

Повсюду люди в инвалидных колясках

Они везде могут свободно передвигаться. На любой станции метро, на вокзале есть лифты, в каждом магазине — пандус, в любом автобусе — специальный подъемник. В Германии человека принимают таким, какой он есть.

Врачей не дергают по пустякам

Во многом жизнь зависит от медицинской страховки. Государственная покрывает расходы на визит к врачу. Но вот за вызов скорой уже придется платить из своего кармана, а это недешево. Поэтому у многих частная страховка. Но даже в таком случае простуды и грипп немцы лечат сами. Врачей не принято дергать по таким пустякам. Если болит живот, на исследования направят лишь тогда, когда станет ясно, что диеты и народные рецепты не работают (сначала назначают именно их). Обследование будет бесплатным, но до этого момента может пройти не один месяц.

Готовить дома некому

Пенсионеры могут развлекаться, а остальные живут, чтобы работать. Поэтому едят здесь в основном на бегу. Раньше готовка была на женщинах. Но времена изменились. Женщины сбежали из дома на работу и не хотят возвращаться к плите. Так что готовить дома по будням некому. Завтракают все бутербродами, обедают в столовых. Вечером перебиваются все теми же бутербродами и готовой пиццей. Самые запасливые готовят в выходные — не то суп, не то рагу из всего, что под руку попадется (колбасы, сосисок, гороха, картошки). И, конечно, немецкие сосиски с горчицей — дежурный вариант на все случаи жизни!

Тщательно изучают этикетки

Немцы любят себя во всех размерах. Но тяги к здоровому питанию у них не отнять. Покупатели в магазинах тщательно изучают этикетки и предпочитают продукты с пометкой «легкий». Даже минералку здесь покупают с низким содержанием углекислоты. Сметана, молоко, творог, яблоки, картошка, сосиски, сыр продаются в двух вариантах: обычном и «био». И биопродукты здесь в самом деле экологически чистые.