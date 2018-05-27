О зрении

Какие факторы провоцируют развитие возрастных заболеваний глаз, На что нужно обратить внимание?

  • Повышенное артериальное давление. Измеряйте артериальное давление. В норме оно должно быть не выше 140/90 мм рт. ст.
  • Нарушение липидного обмена. Регулярно сдавайте анализы крови на липидный сектор. Липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — плохого холестерина — должно быть меньше 3,0 ммоль/литр. Липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) — хорошего холестерина — должно быть больше 1,0 ммоль/л для мужчин и больше 1,2 ммоль/л для женщин. Уровень общего холестерина должен быть меньше 5,0 ммоль/литр.
  • Солнечные лучи вредят сетчатке. Обязательно носите солнцезащитные очки и шляпу с полями или козырек.
  • Не курить! Если зрение стало слабеть, сократите количество выкуриваемых сигарет, а в перспективе полностью откажитесь от них.
  • Высокий уровень глюкозы в крови. Следите за этим показателем. В норме уровень глюкозы (кровь из вены) натощак составляет меньше 6,1 ммоль/л, а через 2 часа после проведения нагрузочного теста (дают выпить 75 г растворенной глюкозы) — менее 7,8 ммоль/литр. Диагноз сахарный диабет ставится, если уровень глюкозы плазмы натощак больше или равен 7,0 ммоль/л и/или через 2 часа после теста больше или равен 11,1 ммоль/литр.
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