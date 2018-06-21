О чем говорить со стариками?

Нередко общение со старыми родителями дается непросто. Попытки поговорить, обсудить что-то важное быстро перерастают в ссоры и обиды. Как этого избежать?

Какие темы под запретом

Всяческое проявление жалости. Жалость обижает стариков, потому что она унизительна. Стареть непросто, стареть не хочется. И жалость здесь нисколько не помогает. Наоборот. Чем жалеть, куда лучше шутить. Нет ничего плохого в том, чтобы обнять, приголубить, донести сумку, посочувствовать. Но не ставьте себя выше того, кого жалеете.

Всяческое проявление жалости. Жалость обижает стариков, потому что она унизительна. Стареть непросто, стареть не хочется. И жалость здесь нисколько не помогает. Наоборот. Чем жалеть, куда лучше шутить. Нет ничего плохого в том, чтобы обнять, приголубить, донести сумку, посочувствовать. Но не ставьте себя выше того, кого жалеете. Не продолжайте вчерашние ссоры, если они были. Не доказывайте и не пытайтесь объяснить то, что не удалось объяснить вчера.

Не ведите фальшивые разговоры «свысока», например: «Папа, ты сможешь», «Мама, соберись», «Держитесь»… Пожилым, конечно, лучше, когда с ними говорят четко. Но одну и ту же фразу можно произнести с разной интонацией. И что в ней прозвучит — уважение и забота или высокомерие — зависит от вас.

И, наконец, не рассказывайте старикам о своих сложностях и проблемах. Потому что себе будет дороже — советами замучают. Но если какие-то изменения в вашей жизни могут сказаться на жизни родителей, расскажите о них.

Слушайте, изучайте, но не спорьте

Самое главное правило — запретите себе оценивать то, что говорят пожилые. Вообще, совсем. Займите позицию наблюдателя и не покидайте ее ни при каких условиях. Тогда сможете разговаривать со стариками о чем угодно. Хорошо идут разговоры о лекарствах, о современных способах лечения разных хворей и болячек. Об их болезнях — похуже.

Попробуйте. Не хотят? Ну и не надо. О политике — прекрасно. Но не спорьте! Больше слушайте и поддакивайте, если выдержите. Если нет — уходите от темы.

Особой категорией являются воспоминания о былом. Они самые приятные, потому что переносят стариков в прошлое и дают возможность почувствовать себя молодыми. Полезно говорить на темы, в которых пожилые чувствуют себя уверенными, компетентными, например про прежнюю работу.

Еще одна совершенно безотказная тема — разговоры об успехах внуков и об их будущем. Только не спорьте. Слушайте, удивляйтесь про себя. Помните, что в реальности будущее ваших детей зависит только от них самих и от вас. И совсем не зависит от того, что по этому поводу думают дедушки и бабушки.

Заканчивайте беседу правильно

Правильный разговор — одно из самых больших удовольствий, которое можно доставить пожилому родителю. Правда, нужно уметь такие разговоры не только начинать и вести, но и правильно заканчивать. Если резко прервать разговор, можно легко обидеть старика. Поэтому лучше сослаться на никак не зависящие от вас обстоятельства — заканчивающийся перерыв на работе, важную встречу, дело, которое невозможно отменить… Еще лучше предупредить об этом заранее. Во время разговора, если станет тяжело или надоест, резко меняйте тему. Старики обычно нисколько этому не огорчаются. Им главное — общаться и чтобы тема была приятной. Дирижер — вы.

Разговор ни в коем случае не должен раздражать родителей. А если они сами будут стараться говорить о том, что раздражает вас, не поддерживайте такую беседу, отвлеките их, переключите внимание на любую другую тему. Например, задайте неожиданный вопрос отцу: «Папа, а расскажи, как в 1970 году тебе удалось практически без очереди купить горбатый «Запорожец» за 900 рублей?»