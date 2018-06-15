Как обустроить дом пожилого человека?

Для пожилого человека родной дом иногда может стать источником опасности и грозить травмами. Что же надо предусмотреть?
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Уберите с пола провода. Надежно закрепите их вдоль стены или спрячьте в короба для проводов, чтобы за них невозможно было зацепиться.
- Не загромождайте проходы. В возрасте появляется привычка опираться о стену, а стоящие здесь вещи могут помешать.
- Коврики на полу замените ковровым покрытием. И прячьте его края под мебель и порожки для пола. Так об него невозможно будет споткнуться.
- Поставьте рядом с кроватью тумбочку. Это позволит держать нужные лекарства и чашку с водой под рукой.
- Следите, чтобы мебель была комфортной высоты. Пожилому человеку очень трудно вставать с низеньких диванов и кровати. Но многие бабушки и дедушки привыкли к низким кроватям (диванам), с которых им с возрастом все труднее вставать. Кровать нужно заменить на самую высокую из тех, сидя на которых, пожилой человек хорошо достает ногами до пола (ноги не должны висеть). Найдите место для поручня, за который бабушка или дедушка может взяться, вставая.
- Постелите на дно ванны резиновый коврик. Он не даст поскользнуться. Еще лучше — установите душевую кабину. Перебираться через бортик ванны в какой-то момент станет затруднительно. Компромиссный вариант — сиденье, установленное на бортиках ванны. Расположившись на нем, будет проще перекинуть ноги. Да и мыться можно сидя.
- Купите мобильный телефон с крупными цифрами и настройте кнопку быстрого вызова для особенно нужных номеров, например вашего. Пожилой человек сможет сделать звонок нажатием одной клавиши.
- Посмотрите на кухонный кран: если он брызгается, пол рядом с раковиной постоянно будет скользким. Поменяйте дизайн смесителя, чтобы избежать риска падения.
- В квартире газ? По возможности установите плиту с газоконтролем. Он перекроет подачу топлива, если огонь вдруг потухнет.
- Оборудуйте ванну и туалет поручнями. Они создадут опору при вставании.