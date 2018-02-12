Испытание возрастом

После 50 лет человек начинает жаловаться на здоровье. Именно в этом возрасте появляются многие заболевания. Что должно настораживать и как защититься от возрастных недугов?

Не можете присесть…

Стоит присесть или согнуть руку — и неожиданно возникает резкая боль? Если такие приступы в коленях или локтях стали регулярными, нужно провериться на остеоартроз — болезнь изношенных околосуставных хрящей. Кто рискует сильнее? Люди с плоскостопием, а также с лишним весом, сахарным диабетом. В группе риска и те, кто в прошлом активно занимался спортом или выполнял тяжелую физическую работу. Что делать? Налегайте на блюда с желатином — в нем много коллагена, потеря которого с возрастом делает хрящи нездоровыми. Откажитесь от жирных мясных блюд. В них содержится арахидоновая кислота, которая снабжает организм веществами, вызывающими воспаление суставов. Ешьте больше овощей, фруктов, зелени, каш, бобовых, а также богатых кальцием молочных продуктов. Плавайте в бассейне, катайтесь на велосипеде и на лыжах.

Все небо затуманилось…

Внезапное ухудшение зрения может быть признаком катаракты. Обычно она начинает развиваться в возрасте 50-55 лет. Хрусталик глаза словно затягивается мутной пленкой. Это не просто мешает — катаракта способна довести до слепоты. Кто рискует сильнее? Люди с травмой глаз и сахарным диабетом. А также те, у кого скачет артериальное давление. Что делать? Носите солнцезащитные очки большую часть года — ультрафиолет разрушительно действует на глаза. Ешьте продукты с витамином Е. Он защищает зрение от катаракты. Ваши помощники — шпинат, орехи, растительные масла, печень, фасоль.

Недержание мочи

Обычно с недержанием мочи сталкиваются женщины, а мужчины, наоборот, с ее задержкой. Кто рискует сильнее? Те, у кого есть хронические мочеполовые инфекции, а в прошлом имелись травмы таза. Также в группе риска женщины, у которых были сложные роды, или те, кто занимался тяжелой физической работой. Что делать? Следите за тем, что едите и пьете. Провоцируют частые позывы к мочеиспусканию напитки с газом и кофеином, алкоголь, цитрусовые, томаты, шоколад, острые блюда. Освойте упражнение Кегеля — нужно поочередно напрягать и расслаблять мышцы промежности. Так укрепляются мышцы сфинктера не только мочевого пузыря, но и прямой кишки.

И. В. Галич, геронтолог, врач II категории