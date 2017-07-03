Зачем даме мужские гормоны

Сегодня в лечении деликатных женских проблем врачи стали использовать мужские гормоны. Кому и когда они могут пригодиться? Об этом рассказывает доктор медицинских наук, эндокринолог Светлана Юрьевна Исакова.

— До сих пор мужские гормоны считались злом для женского здоровья. И вдруг становятся лекарством?

— Действительно, создаются новые препараты для заместительной гормонотерапии у женщин. В них впервые входят три компонента: женские гормоны эстроген и прогестерон и мужской гормон тестостерон. Также существуют пластыри и гели с мужским гормоном. В организме человека должны присутствовать все три половых гормона — эстроген, прогестерон, тестостерон. Эта тройка игроков влияет буквально на все процессы жизнедеятельности, на состояние всех органов и тканей. Так, от мужского гормона у женщин зависят стройность фигуры, развитие мышц, крепость костей, уровень гормона инсулина. При нормальном тестостероне дамы лучше переносят физические и эмоциональные нагрузки. Мужской гормон поддерживает хорошее настроение и удовольствие в интимной жизни.

— А почему его уровень снижается?

— Иногда тестостерона не хватает из-за хронических заболеваний, после операции и приема определенных лекарств. Но чаще всего уровень тестостерона снижается с возрастом. Это связано с угасанием функции яичников и наступлением климакса. У женщины падает интерес к противоположному полу и интимной жизни. Слабеют мышцы, возникает длительная беспричинная усталость, беспокоит постоянная тревога или депрессия. Дальше — хуже: появляются проблемы с мочевым пузырем и бессонница. Учащаются головные боли, повышается кровяное давление и уровень сахара в крови. Раньше эти климактерические явления связывали с дефицитом только женских гормонов. Но на деле у многих дам уровень эстрогенов может оставаться нормальным. А вот тестостерона недостает. Поэтому важно у женщин с такими проблемами исследовать мужские гормоны в крови. Если их содержание приближается к нижней границе нормы, назначается лечение.

— О каком именно лечении идет речь?

— Точно так же, как существуют препараты женских гормонов, так есть и лекарства с тестостероном. Их выпускают в виде таблеток, уколов, гелей, накожных пластырей и подкожных имплантов. Но для женщин предпочтительны гель, крем или пластырь.

— Какие расстройства можно скорректировать с помощью этих средств?

— У пациенток с миомами матки, эндометриозом и аденомиозом уровень женских гормонов обычно превышает норму. Добавлять их еще извне, с лекарствами, нельзя, чтобы не спровоцировать ухудшение. Гель, кремы и пластырь для них спасение. Бороться с болями, упадком сил, нервозностью, чрезмерным потением тоже помогают препараты тестостерона. У женщин резко падает уровень всех половых гормонов крови. И, как следствие, развивается тяжелая сексуальная дисфункция. Здесь тестостерон может применяться как добавление к традиционной заместительной гормонотерапии, так и самостоятельно. Еще один вариант его применения — лечение атрофического вагинита. Такое лечение подходит даже женщинам после рака молочной железы. Женские гормоны им принимать нельзя — выручают мужские. Применяют тестостерон и для профилактики опущения гениталий. Гормон помогает усилить мышцы тазового дна. То же касается и другой деликатной проблемы — частого ночного моче­испускания и дневного недержания мочи. Прием тестостерона внутрь помогает расслабить сосуды мочевого пузыря.

— Но ведь есть у тестостерона и минусы? О них тоже надо знать. Есть мнение, что мужской гормон плохо влияет на сосуды и способствует ожирению…

— На деле все обстоит с точностью до наоборот. В постменопаузу, когда у женщин исчезают прогестерон и эстрогены, именно тестостерон еще некоторое время поддерживает здоровье сердца и сосудов. Он же продолжает отвечать и за прочность костей. Что касается ожирения, то сам по себе тестостерон не увеличивает вес, не нарушает чувствительность к инсулину.

— Говорят, что мужские гормоны провоцируют рост нежелательных волос, способствуют облысению и появлению прыщей.

— Да, но лишь в том случае, когда их слишком много. И не просто так, а при определенном заболевании. Его надо искать и лечить. Конечно, обилие мужских гормонов, как и дефицит, сказывается на женском здоровье. Так, в репродуктивном возрасте избыток тестостерона препятствует созреванию яйцеклетки. А значит, женщина не может забеременеть и благополучно выносить малыша. Но речь ведь идет о поддерживающей дозе гормона. В любом случае, если принимать тестостерон бесконтрольно, без назначения врача, то можно себе навредить. Как с любым лекарством. Нет универсального решения для всех женщин. Одним требуется больше эстрогенов, дру­гим — дополнительный тестостерон.

— Можно распознать у себя гормональный дефицит?

— Не только можно, но и нужно. Уровень всех половых гормонов — и женских, и мужских — начинает постепенно снижаться с 35 лет. О том, что у человека имеется дефицит, говорит провисание мышц спины. Внешне это выглядит, как горизонтальные складки по бокам. Стоит обратить внимание на равнодушие к близости, трудности с достижением удовольствия. При недостатке эстрогенов возникает сухость кожи, глаз, интимной зоны. Еще один признак — хруст в суставах. Если у женщины редко бывает овуляция, ярко выражен предменструальный синдром, набухает грудь перед месячными — это говорит о дефиците прогестерона, когда его не хватает, также повышается чувствительность к боли.