Водные процедуры для мужской силы

При помощи простейших процедур можно в разы усилить мужскую силу и улучшить интимную жизнь в целом.

Контрастные ванны

Это идеальное средство не только для повышения потенции и укрепления мужской силы, но и для профилактики простатита, аденомы простаты. Контрастные ванны усиливают кровообращение в органах малого таза. Предотвращают застои, которые и являются одной из наиболее частых причин болезней органов репродуктивной системы. Укрепляют мышечную ткань и повышают общий тонус организма. Чтобы принять контрастную ванну, подготовьте два таза. Наполните один теплой (37-40°С), другой холодной (12-18°С) водой. Садитесь в них поочередно. Причем в теплой воде сидите не меньше трех минут, а в холодной достаточно и минуты. Повторите такие чередования ванн 3 раза. Заканчивать процедуру нужно холодной водой. Контрастные ванны противопоказаны при гипертонии и остеохондрозе позвоночника.

Контрастный душ

Контрастный душ снимает усталость, напряжение мышц, помогает восстановиться после трудового дня. Подходит для профилактики застоя в органах малого таза. Восстанавливает крово­обращение, повышает либидо, восстанавливает эректильную функцию. Контрастный душ к тому же требует минимум времени. Заключается процедура в следующем: направьте на тело струю теплой воды, постепенно снижайте температуру. Проведите минимум пять таких чередований. После нескольких процедур менять температурный режим можно не плавно, а резко — с горячей на холодную. Но такой способ можно использовать, только если нет проблем с сердцем и сосудами.

Теплые или горячие ванны

На мужскую потенцию плохо влияют постоянные стрессы, нервное напряжение, работа без нормального отдыха. Укрепить нервную систему, успокоиться и расслабиться поможет теплая или горячая ванна. Эта процедура не только восстановит, но и улучшит потенцию. Главное, соблюдать несколько правил.

  • Вода может быть и теплой, и горячей. Первый вариант больше подходит для расслабления и отдыха. Если выбрали горячую ванну, защитите организм от сильного перегрева — положите на голову полотенце, смоченное прохладной водой.
  • Принимайте ванну не дольше 30 минут.
  • Если вам важно не только расслабиться, но и повысить общий тонус, после ванны можно принять контрастный душ и тщательно растереть тело жестким махровым полотенцем. После ванны не выходите на улицу в течение 1-2 часов. За это время организм успеет восстановиться.

Обтирания

Самый простой способ укрепить организм и повысить эректильную функцию. К тому же процедура отлично подходит тем, кому противопоказаны контрастный душ и ванны. Обтирание проводите в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Начинайте с теплой воды, постепенно уменьшая ее температуру до возможного минимума.

С. В. Тубаев, уролог-андролог, врач высшей категории

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