В интимной зоне сухо…

Через 5 лет после климакса с сухостью в интимной зоне сталкивается каждая вторая женщина, а через 10 лет от нее страдают уже 3/4 дам. Такое нарушение может возникнуть и в самом цветущем возрасте. В чем причина?

Все дело в гормонах

Самая частая причина сухости слизистых — климакс. Количество эстрогенов, выстилающих женское лоно, после менопаузы сильно снижается. От этого влагалище сохнет, возникают зуд и жжение. Интимные контакты уже не только не радуют, но даже доставляют дискомфорт и боль. Это атрофический вагинит. Лечится он в зависимости от тяжести состояния. Если гормональный баланс нарушен незначительно, врач рекомендует местные увлажняющие средства (например, с гиалуроновой кислотой) или лекарственные травы, улучшающие кровоток и нормализующие гормональный фон (боровая матка, шалфей, хмель, душица, гинкго билоба).

Если же имеется гормональный сбой, доктор проводит местное лечение эстрогенами с помощью вагинальных таблеток (свеч) или прописывает гормоносодержащие влагалищные кольца (они действуют
3 месяца). Если кроме сухости у женщины есть и другие тяжелые симптомы климакса, врач может назначить гормонозаместительные препараты. Но, так как любые эстрогенсодержащие препараты (и местные, и для внутреннего использования) могут привести к разрастанию клеток женских половых органов (гиперплазия) и даже онкологии, самостоятельно проводить гормональное лечение нельзя.

Это временно

Сухость, связанная с гормональными нарушениями, бывает и временной. Часто такое встречается при беременности и после родов. Всему виной опять-таки снижение эстрогенов. У кого-то это заканчивается сразу после родов, у кого-то — через 2-3 месяца. А у некоторых продолжается больше полугода, пока не возобновятся месячные. Бороться с сухостью в интимной зоне в это время помогают местные увлажняющие средства.

Еще одна гормональная причина того, что влагалище пересыхает, — месячные. У многих такое происходит накануне менструации. Дело в том, что в это время возрастает уровень гестагенов, которые подавляют выработку эстрогенов. Это явление преходящее и лечения не требует. Интимную жизнь в этот период ведите с использованием лубрикантов.

Что вы делаете неправильно?

Сухость во влагалище не всегда связана с изменением уровня гормонов. Часто она возникает из-за:

  • неумеренных спринцеваний, частого использования щелочного мыла и антибактериальных гелей для подмывания. Может возникнуть аллергия на интимные гели и на стиральный порошок;
  • постоянного ношения чересчур обтягивающего, да еще синтетического белья, которое не дает коже дышать;
  • курения и частого употребления алкоголя. Из-за этого ухудшается кровообращение, появляется недостаток питательных веществ, в результате слизистая может атрофироваться;
  • длительных стрессов;
  • лекарств, которые уменьшают выработку эстрогенов (антигистаминных, мочегонных, гипотензивных, антибиотиков);
  • неподходящей контрацепции;
  • недостатка воды и избытка соленой, острой и сладкой пищи.

Еще слизистые интимной зоны могут пересыхать из-за многих гинекологических заболеваний и половых инфекций. Определить их помогут анализы крови на половые инфекции и УЗИ органов малого таза.

Н. А. Бондаренко, гинеколог, врач высшей категории

Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

От гипертонии варю… семечки

От гипертонии варю... семечки

Народных рецептов от гипертонии не счесть. Но у меня есть свой фирменный, проверенный годами на себе и родных.

Чтобы не выпадали волосы, втираю сок алоэ с одеколоном

Чтобы укрепить корни волос, измельчаю несколько листьев алоэ, смешиваю с таким же количеством тройного одеколона и полученную смесь ежедневно втираю в кожу головы. Чтобы унять боль в суставах, заливаю сухие цветки сирени водкой (1:
Как не потерять здоровье в школе

Как не потерять здоровье в школе

К старшим классам здоровых школьников остается 3%. У большинства современных детей диагностируют по 2-3 хронических заболевания.
Чтоб не пил, не курил…

Чтоб не пил, не курил...

Где живут идеальные мужья? В Бразилии, Скандинавии?
Если сабельник есть – костыли не нужны

Если сабельник есть – костыли не нужны

По соседству со мной живет 70-летняя бабушка, больная остеоартрозом.  До недавнего времени она не могла самостоятельно обуться или спуститься со второго этажа на лавочку без костыля и провожатого.
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2017 ·   Войти Наверх