Мне 47 лет. Уже несколько месяцев беспокоит ночная эрекция. Но при этом она быстро исчезает в самый неподходящий момент. Боли и рези нет, мочеиспускание в норме. В целом самочувствие хорошее. Плотный рабочий график не позволяет обратиться к врачу. Что это может быть?

Н. М., Саратов

Скорее всего, ваши проблемы — от головы. Такие жалобы часто возникают при переутомлении, хроническом стрессе, который как раз накапливается к 45 годам. Наверняка свою роль сыграл плотный рабочий график. Болезнь настигает в основном ответственных людей, причем делает это исподтишка. Бешеный ритм жизни, постоянное психоэмоциональное напряжение подавляют активность мозговых центров, отвечающих за эрекцию. В запущенных случаях формируется замкнутый круг: стресс диктует отказ от половой жизни, а долгое отсутствие сексуальных контактов несет разлад в отношениях, недовольство любимой женщины и неуверенность в себе.

Как правило, эти расстройства временные и они восстанавливаются. Иногда достаточно отдохнуть, выспаться, погулять с женой и детьми на природе или сменить обстановку, чтобы вернулась радость секса. Сексопатологи советуют больше разговаривать с любимой женщиной, советоваться с ней по любому поводу. Такое отношение льстит даме, она не только успокоит вас, но и сделает все, чтобы к вам вернулась «боевая готовность». В таких случаях хорошо помогают расслабляющая ванна и массаж с аромамаслами. Всего несколько капель масла жасмина, добавленных в ванну, или массаж с маслом сандалового дерева способны тонко и в то же время глубоко повлиять на настроение и чувство и сыграть немалую роль в усилении желания.