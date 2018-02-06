Так держать!

Речь пойдет об очень деликатной женской проблеме, которую многие дамы склонны замалчивать, — недержании мочи. На вопросы читателей «Айболита» отвечает кандидат медицинских наук, уролог Александр Николаевич Качмазов.

— Недержание — это проблема пожилых дам?

— Недержание мочи может беспокоить женщину и в 30, и в 40 лет. Но чаще всего к врачу обращаются позже, в предклимактерический период и в более старшем возрасте.

— Что становится пусковым механизмом?

— Чаще всего роды. Плод при нормальных родах идет головой вперед и прижимает мочеиспускательный канал к лонным костям. В этот момент и происходит пусть небольшая, но травма соединительной ткани, окружающей уретру. Поясню: моча не может теряться, подтекать, если давление в мочеиспускательном канале выше, чем в мочевом пузыре, — такова норма. Но если во время родов эта зона травмируется, то позже может возникнуть недержание. Есть и другие причины: возрастные дисгормональные нарушения и гинекологические операции — удаление матки, яичников. Почти 15% женщин страдают недержанием мочи именно после удаления матки. От такой операции из-за различных заболеваний в любом возрасте не застрахована ни одна женщина. А бывает, что женщина ощущает частые позывы к мочеиспусканию и из-за гипер­активности мочевого пузыря. Существуют лекарства, способные подавить излишнюю активность мочевого пузыря, они улучшают качество жизни.

— С подобной проблемой надо обращаться к урологу?

— Увы, многие к врачу не спешат. Предпочитают доморощенные способы: пьют меньше воды, прекращают заниматься спортом, отказываются от сексуальной близости. Ну и, конечно, пользуются прокладками. Одна, две, три, а когда уже и четыре не помогают — наконец «сдаются» урологу. Хотя кто-то и в этом случае не спешит, считая, что если не болит — значит, все нормально. Но никак не нормально!

— Можно ли заподозрить недержание, не обращаясь к врачу?

— Самый простой тест — прокладки. Если использовать их приходится ежедневно — это повод обратиться за консультацией к урологу. Возможно, нужна операция.

— Операция — самый эффективный способ остановить недержание?

— Да. Сегодня мы владеем малотравматичными методами хирургического лечения. Их эффективность приближается к 100%. Такие вмешательства можно выполнять даже амбулаторно. Под мочеиспускательный канал подводится синтетическая петля: она создает в нем необходимое давление. Причем осложнений при этом виде вмешательства минимум.

— Хорошо мужчинам — у них-то такого не бывает…

— У мужчин хватает своих проблем. Нарушения мочеиспускания появляются с возрастом у большинства: ослабление струи, частые позывы, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. Все эти симптомы, как правило, связаны с доброкачественной гиперплазией простаты — аденомой. Они, конечно же, тоже повод для обращения к урологу.