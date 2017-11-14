«Стоп» для зачатия

И лишний вес, и худоба — это знак «стоп» и для зачатия, и для нормального течения беременности и родов. На наши вопросы отвечает гинеколог Мария Николаевна Пронина.

— Говорят, полной женщине сложнее забеременеть…

— Полная женщина — это очаровательно. Но ожирение — это другое. Оно действительно мешает зачатию. Потому что в жировой клетчатке активно вырабатывается эстроген — женский половой гормон. По сути, именно он делает женщину женщиной. Но когда масса тела избыточная, как при ожирении, эстрогена становится слишком много. И это мешает овуляции, выходу яйцеклетки из яичника — и, соответственно, зачатию.

— Значит, чтобы зачать, надо срочно худеть?

— Неплохо бы. Но без фанатизма. Потому что недостаточная масса тела так же негативно влияет на способность к зачатию. Из-за того же эстрогена. Если его меньше нормы, беременность тоже под большим вопросом. Кстати, в Бразилии официально запрещен культ куклы Барби. Врачи знают, что параметры 90-60-90 — не идеал для зачатия. А на Руси издавна был обычай идти в баню снохе и свекрови. Преследовалась одна цель — посмотреть на фигуру, размер таза будущей жены сына. Не слишком ли она худа или толста? И сможет ли рожать? Так что и лишний вес, и худоба — это знак «стоп» и для зачатия, и для нормального течения беременности и родов. Если женщина с ожирением все же забеременела, ее нужно глубже обследовать, и лечить ее должны эндокринологи.

— Есть мнение, что родившийся у беременной с ожирением ребенок в будущем будет иметь избыточный вес…

— Однозначно. Если мать поправилась из-за неправильной еды — значит, у нее изменился обмен веществ. Это влияет на ребенка и когда она его вынашивает, и когда кормит. Пример: три женщины родили детей по 3,5 килограмма. Но одна за беременность поправилась на 10 килограммов, вторая — на 15, третья — на 20. Хуже всего развивается и имеет более низкий интеллект ребенок третьей женщины. Причем ребенку вредит не сама избыточная масса тела матери, а болезни, которые у нее развиваются из-за ожирения.

— В чем основная причина ожирения у беременных женщин?

— В хорошей жизни, в неправильной и неполезной пище. Нельзя закармливать беременных фруктами. В них много углеводов, они усугубляют ожирение. Беременным не рекомендованы бананы и груши. Норма других фруктов — два крупных плода, или полкило, в день. Или столько же ягод, желательно не экзотических, а из своего региона. И никаких фруктовых соков — это концентрат углеводов. А вот овощ­ные — можно и нужно.

Обязательно — нежирные молочные продукты: йогурты, ряженка, кефир и 3%-ный творог. Он не очень вкусный, но в нем нужное количество белка и мало жира. Кстати, «нулевую» молочку есть не стоит. Беременной в день надо 120 г белка, которые можно получить из любых продуктов — мяса, рыбы, яиц. Овощи можно есть в неограниченном количестве. Если очень хочется сладкого — горький шоколад. И любые пищевые волокна — винегрет, тушеная капуста, голубцы. Они создают так называемый пищевой комок — очень необходимый, потому что угроза беременности — запоры. Их быть не должно.

— Но если фруктов так мало, откуда же брать витамины?

— Часть необходимых витаминов можно получить из пищи, а часть — из аптеки. Что это? Фолиевая кислота в дозировке 800 мкг в день в сочетании с другими витаминами группы В. Если за три месяца до зачатия начать прием фолатов, это на 98% сократит риск уродств у ребенка. Наши прабабушки фолиевую кислоту получали из семечек: телевизора не было, вот и лузгали их на завалинках. Есть и другие витамины — А и D.