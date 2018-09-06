Советы диетолога

Основные правила питания для здоровья мочевого пузыря
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В сутки выпивайте примерно 2 л воды.
- Снизьте потребление кофеина. Он содержится в черном чае и кофе. Постарайтесь обходиться без газированных напитков и энергетиков.
- Мед, сахар, острые приправы, маринованные продукты вредят мочевому пузырю.
- Помните, что соль задерживает воду в организме, а это может стать причиной раздражения мочевого пузыря.
- Пищу желательно готовить на пару, овощей в меню должно быть достаточно много.
- К проблемам с мочевым пузырем может привести употребление цитрусовых и ананасов.
- Клюква предотвращает появление камней. Бананы и яблоки хорошо выводят из организма токсины.
- Не забывайте и про отруби. Они улучшают кровоснабжение в мочевом пузыре.
- Облепиха благодаря провитамину А помогает этому органу сокращаться.
- Семена тыквы — источник витамина Е — стимулируют работу мочевого пузыря.
P. S. Не откладывайте мочеиспускание надолго — застаивание мочи может привести к циститу.