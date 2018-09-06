Советы диетолога

О старческой дальнозоркости — пресбиопии, которая приходит с возрастом. Понижение зрения на близком расстоянии после 40-летнего возраста называется старческой дальнозоркостью (пресбиопией).Через 5 лет после климакса с сухостью в интимной зоне сталкивается каждая вторая женщина, а через 10 лет от нее страдают уже 3/4 дам. Такое нарушение может возникнуть и в самом цветущем возрасте.Как сделать пребывание в больнице более комфортным? Приятные мелочи (пакетик с любимым вкусным чаем или пара книжек) способны поднять настроение и отвлечь от грустных мыслей.Впихивайте весь дневной рацион в обильный ужин (обед, завтрак). А целый день перебивайтесь перекусами или «перепивами» чаем или кофе.Всего 2-3 ягоды фейхоа в день удовлетворяют суточную потребность в йоде. Главное достоинство фейхоа — обилие йода.