Секс вместо зарядки

Что ослабляет мужскую силу? Приводит ли грипп к импотенции? Утренний секс заменит зарядку? Разберемся в важных вопросах мужского здоровья.

  1. Грипп не проходит бесследно для мужчин. Это так. Если мужчина переболел гриппом или ОРВИ и болезнь сопровождалась интоксикацией и повышенной температурой, то в течение 5 месяцев после выздоровления сперматозоиды развиваются гораздо хуже. Зачать в это время будет проблематично. Это относится к любым заболеваниям, сопровождающимся высокой температурой. Постепенно все восстанавливается. Исключение — свинка, или паротит. При ней может возникнуть орхит — воспаление яичка, которое часто заканчивается развитием бесплодия. Но от паротита есть прививка.
  2. Хронического простатита не существует, а аденома простаты есть у всех. Заболевание хронический простатит существует, хотя его распространенность преувеличена. Причины — инфекции, передаваемые половым путем, и флора, которую можно заработать при оральном и анальном контакте. Мужчина не обращает внимания на непонятные выделения, временный дискомфорт в мочеиспускательном канале, а в итоге получает простатит. Аденома, или доброкачественная гиперплазия предстательной железы, — распространенное заболевание, при котором увеличивается количество клеток простаты. А это приводит к образованию в ней узлов, нередко больших. С возрастом простата увеличивается у всех, и чем выше уровень тестостерона, тем быстрее. Именно хронический простатит — фактор риска развития рака простаты. А вот при аденоме гораздо реже бывает рак мочевого пузыря.
  3. В 40 лет 40% мужчин имеют проблемы с потенцией. Это действительно так. В 50 лет такие проблемы есть уже у 48% мужчин, в 60 — у 57%, а в 70 — у 67%. И главные причины расстройства — не возраст, а болезни и вредные привычки.
  4. Мужчина рассчитан не на одну женщину, а на 15. Это миф, как и то, что мужчине «отпущено» 5400 семяизвержений, поэтому надо быть экономным. Семенной жидкости нескольких тысяч мужчин хватит, чтобы оплодотворить всех женщин на Земле.
  5. Сексом лучше заниматься утром, а не вечером. Секс по утрам — идеальный вариант и заряд хорошего настроения и бодрости на весь день. В ранние часы уровень тестостерона достигает максимума, а к вечеру снижается.

С. И. Ишков, уролог-андролог, врач высшей категории

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