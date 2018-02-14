Секс по расписанию приводит к импотенции

Многие пары заводят специальные календари и отмечают в них благоприятные для зачатия даты. Можно ли планировать секс так же, как беременность? Правильно ли это и к чему может привести такая практика? По мнению специалистов, мужское здоровье от такого планирования может сильно пострадать. Каждый десятый мужчина, у которого секс проходит строго по расписанию, в итоге вообще отказывается от него. Мужчины в течение дня, когда ожидают этого сладкого часа, испытывают стресс. Это ожидание сильно снижает сексуальное желание и может привести к настоящей импотенции, хотя и временной.

Еще хуже дела обстоят у тех пар, а точнее у мужчин, которые на протяжении года пытаются по всем правилам, с календарем, зачать ребенка. Если мужчина долго находится в состоянии напряжения, у него могут появиться не только психические расстройства, но и снизиться уровень тестостерона, причем на продолжительное время, а в некоторых случаях и навсегда. А это уже эректильная дисфункция.

Поэтому сексом лучше всего заниматься с удовольствием, когда есть желание у обоих. А для лучшего и скорейшего результата старайтесь делать это регулярнее.

Статистика тоже говорит не в пользу секса по расписанию. Согласно ей, те пары, которые хотят завести детей и просто занимаются сексом не предохраняясь, 2-3 раза в неделю, намного быстрее добиваются своего, то есть становятся родителями, в отличие от тех пар, которые стараются все рассчитать по времени суток, календарям, луне…

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