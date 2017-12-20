Сдать спермограмму

Иногда мужчинам приходится это делать. Какие тонкости надо знать, чтобы она получилась точной.

Что необходимо

  • Воздерживаться от полового акта (и мастурбации тоже!) 2-7 дней (оптимально 3-4).
  • Не пить алкоголь и энергетические напитки в течение недели перед сдачей.
  • В эту же неделю не принимать горячую ванну, не ходить в сауну или баню. Высокая температура понижает активность сперматозоидов.
  • Спермограмма сдается на фоне полного здоровья, не должно быть даже малейшей простуды.

Как все сделать правильно

  1. Вы приходите в лабораторию, естественно, уже выполнив все необходимые требования. Там вам выдают емкость для спермы — стерильный стаканчик с крышкой.
  2. Отводят в отдельную комнату и оставляют в одиночестве. Требуется помастурбировать и собрать ваше семя в стаканчик. В вашем распоряжении эротические журналы, иногда видео.

Как не надо делать

Сперму не рекомендуется собирать дома и привозить в лабораторию, так как исследуют ее свежей, минут через 20-30 после сбора. В не очень требовательных лабораториях могут разрешить домашний сбор и попросят привезти емкость в нагрудном кармане. Однако во время движения сперма будет взбалтываться, что для анализа плохо.

Как понять результат

Анализом спермограммы и лечением бесплодия у мужчин занимается уролог. Если анализ делаете «для себя», чтобы узнать о количестве и качестве своих сперматозоидов, обратите внимание на:

  • общее количество сперматозоидов в 1 мл;
  • процент активно подвижных и слабоподвижных;
  • процент сперматозоидов с нормальной морфологией (то есть правильной формы);
  • наличие в сперме лейкоцитов (их наличие может свидетельствовать о воспалении).

Количество активно подвижных сперматозоидов должно быть не меньше 80%. Хотя по нормам Всемирной организации здравоохранения таких сперматозоидов должно быть не меньше 25% (а вместе со слабоподвижными — не менее 50%). Это не значит, что 25% активных сперматозоидов — хороший результат. Увы, с годами нормы спермограммы занижаются, а мужское бесплодие все растет, и плохих спермограмм становится все больше.

P. S. Для более точной информации рекомендуется сдавать спермограмму 3 раза с интервалом между сдачей в 2 недели. Еще лучше сделать это в разных лабораториях.

Как улучшить качество спермы

  • Прекратить пить спиртное (особенно пиво в больших количествах).
  • Бросить курить.
  • Больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе.
  • Меньше сидеть за компьютером, не держать мобильный телефон в кармане брюк (доказано его вредное излучение на детородные органы).
  • Правильно питаться — есть постное мясо, меньше жирного и сладкого, не забывать про каши, овощи, фрукты, орехи.
  • Меньше подвергать себя стрессам.
  • Избегать бань, горячих ванн и даже синтетического белья — повышенная температура плохо влияет на качество сперматозоидов.

А. В. Аникин, андролог, врач II категории

Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Клевер поможет сердцу и сосудам

Клевер поможет сердцу и сосудам

Долгие годы мучилась головными болями. Шум, звон в голове и в ушах жизни не давал.
Тёплое пшено лечит пролежни

Тёплое пшено лечит пролежни

Моя соседка Валентина Павловна после инсульта долгое время не поднималась с постели. Женщина она полная, переворачивать ее трудно.

Есть повод пойти к врачу

Обратите внимание на такие симптомы, если они повторяются чаще, чем всегда. Так могут заявлять о себе серьезные заболевания.

Время бросать семя…

Миф 1. Лучшее время для зачатия – весна и лето.

Как защитить глаза от болезней?

1. Каждый раз, возвращаясь с улицы домой, промывайте глаза кипяченой водой:
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2017 ·   Войти Наверх