Сдать спермограмму

Иногда мужчинам приходится это делать. Какие тонкости надо знать, чтобы она получилась точной.

Что необходимо

Воздерживаться от полового акта (и мастурбации тоже!) 2-7 дней (оптимально 3-4).

Воздерживаться от полового акта (и мастурбации тоже!) 2-7 дней (оптимально 3-4). Не пить алкоголь и энергетические напитки в течение недели перед сдачей.

В эту же неделю не принимать горячую ванну, не ходить в сауну или баню. Высокая температура понижает активность сперматозоидов.

Спермограмма сдается на фоне полного здоровья, не должно быть даже малейшей простуды.

Как все сделать правильно

Вы приходите в лабораторию, естественно, уже выполнив все необходимые требования. Там вам выдают емкость для спермы — стерильный стаканчик с крышкой. Отводят в отдельную комнату и оставляют в одиночестве. Требуется помастурбировать и собрать ваше семя в стаканчик. В вашем распоряжении эротические журналы, иногда видео.

Как не надо делать

Сперму не рекомендуется собирать дома и привозить в лабораторию, так как исследуют ее свежей, минут через 20-30 после сбора. В не очень требовательных лабораториях могут разрешить домашний сбор и попросят привезти емкость в нагрудном кармане. Однако во время движения сперма будет взбалтываться, что для анализа плохо.

Как понять результат

Анализом спермограммы и лечением бесплодия у мужчин занимается уролог. Если анализ делаете «для себя», чтобы узнать о количестве и качестве своих сперматозоидов, обратите внимание на:

общее количество сперматозоидов в 1 мл;

процент активно подвижных и слабоподвижных;

процент сперматозоидов с нормальной морфологией (то есть правильной формы);

наличие в сперме лейкоцитов (их наличие может свидетельствовать о воспалении).

Количество активно подвижных сперматозоидов должно быть не меньше 80%. Хотя по нормам Всемирной организации здравоохранения таких сперматозоидов должно быть не меньше 25% (а вместе со слабоподвижными — не менее 50%). Это не значит, что 25% активных сперматозоидов — хороший результат. Увы, с годами нормы спермограммы занижаются, а мужское бесплодие все растет, и плохих спермограмм становится все больше.

P. S. Для более точной информации рекомендуется сдавать спермограмму 3 раза с интервалом между сдачей в 2 недели. Еще лучше сделать это в разных лабораториях.

Как улучшить качество спермы

Прекратить пить спиртное (особенно пиво в больших количествах).

Бросить курить.

Больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе.

Меньше сидеть за компьютером, не держать мобильный телефон в кармане брюк (доказано его вредное излучение на детородные органы).

Правильно питаться — есть постное мясо, меньше жирного и сладкого, не забывать про каши, овощи, фрукты, орехи.

Меньше подвергать себя стрессам.

Избегать бань, горячих ванн и даже синтетического белья — повышенная температура плохо влияет на качество сперматозоидов.

А. В. Аникин, андролог, врач II категории