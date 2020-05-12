Пропали «эти дни»…

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Если менструации нет больше трех месяцев, а вы не подросток, не беременны, не в менопаузе, с этим нужно разбираться. Что может стать причиной?

Заболевания щитовидной железы. Нарушения менструального цикла наблюдаются как при гипо- так и при гиперфункции щитовидной железы. Чтобы выявить проблемы, достаточно сдать кровь на тиреотропный гормон (ТТГ).

Пременопауза. Если вам слегка за 40, а месячные приходят с перебоями, возможно, вы вступили в пременопаузу. Так бывает, когда месячные начались рано (в 9-10 лет), были операции на яичниках. Это еще не климакс, а только ступень, предшествующая ему. Длиться она может 4-8 лет. В этот период выработка эстрогенов уменьшается. Из-за этого женщина испытывает пресловутые приливы, перепады настроения, страдает бессонницей. Продлить молодость еще на некоторое время поможет гормонозаместительная терапия.

Поликистоз яичников. Месячные не пришли, но вместо себя «прислали» угревую сыпь, растительность в неожиданных местах, лишний вес? Налицо гормональное нарушение, и без визита к гинекологу не обойтись. Ведь поликистоз — самая распространенная причина не только нарушения менструального цикла, но и бесплодия. К счастью, нарушение успешно лечится. Один из основных методов диагностики — УЗИ органов малого таза.

Жесткая диета. Радуетесь, что смогли прилично похудеть за короткий срок? Но ненавистные жиры, от которых вы так усердно избавлялись, на самом деле важный энергетический запас. При их стремительном исчезновении нарушается обмен веществ и подавляется синтез гормона, который заставляет работать яичники. Все просто: по меркам организма он находится на грани выживания, а потому отключает самую затратную функцию — репродуктивную. Часто после отмены диеты организм приходит в норму, а иногда нужно набрать несколько килограммов.

Стресс. Перегрузка на работе, конфликт с начальством, постоянный недосып, проблемы в личной жизни наносят сильный удар по организму, и месячные могут пропасть. Стресс нарушает работу гипоталамуса — области мозга, ответственной за выработку гормонов, регулирующих менструальный цикл. Первое, чем можно себе помочь, — это сон. Он — естественное немедикаментозное средство от тревожных расстройств. Ученые доказали, что во время фазы быстрого сна выключаются химические процессы стресса, что снижает остроту переживаний. Поэтому ложитесь не позднее 22.00. Сон должен длиться хотя бы 8 часов. При тяжелых формах стресса не стесняйтесь обращаться к психологу.

Е. П. Цуканова, гинеколог-эндокринолог, врач высшей категории

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