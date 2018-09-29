Почему нет оргазма?

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Раньше такого не было!

Встречаюсь с женщиной два года. Вначале секс был хорошим. А теперь, как только начинается половой акт, эрекция пропадает. Что делать?

Борис, Калининград

Чаще всего такая эректильная дисфункция связана с психикой мужчины. Если у него депрессия или затянувшийся стресс, эрекция может не появляться, быстро пропадать… Также причиной неудач в постели могут быть усталость, плохое самочувствие, недовольство собой, партнершей, ситуацией, страх перед возможной беременностью. Эрекции может не быть, если секс происходит в неспокойной и небезопасной обстановке (например, в родительском доме). Как видите, причин много. Самое простое — побеседуйте с врачом.

О сексе и думать страшно. А вдруг приступ?

Мне 26 лет. И я страдаю эпилепсией. Регулярно принимаю лекарства, вроде бы все нормально. Но есть одна проблема: у меня никогда не было мужчины. Боюсь! Ведь придется рассказать о болезни. А уж о сексе и думать страшно. Вдруг приступ начнется?

Ольга, Нижегородская обл.

Многие люди, страдающие эпилепсией, имеют семьи. Да, приступ эпилепсии может наступить в любой момент. Но секс редко провоцирует приступы. Ведь при нормальной сексуальной близости женщина не напрягается, а, наоборот, расслаб­ляется от ласк партнера. Оргазм — своеобразное расслабление, разрядка. Главное — с помощью врача правильно подобрать лечение и регулярно принимать препараты. Это поможет избежать приступов в различных стрессовых ситуациях, в том числе и во время сексуальной близости.

Возбуждаюсь сильно, но оргазма нет.

Вышла замуж. Длительность полового акта 10-20 минут. Возбуждаюсь сильно, но оргазма не испытала ни разу. Хотя бывают моменты, что вроде вот-вот… А может, это и есть оргазм?

Елизавета, Мурманская обл.

Вполне возможно. У женщин, особенно в начале половой жизни, бывает так называемый неопознанный оргазм, сглаженный по ощущениям. Как правило, сексуальность женщины просыпается не сразу, развиваясь в процессе регулярной половой жизни. Так что у вас есть все шансы в скором будущем иметь полноценный оргазм.

И. С. Гриневич, сексолог

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