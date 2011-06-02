Оргазм есть, а спермы нет…

Можно сколько угодно лечиться у гинекологов и андрологов, но так и не родить ребенка, потому что у мужа сперматозоиды попадают в мочу… Речь идет о ретроградном семяизвержении.

Важно не ошибиться с диагнозом

Заболев радикулитом, мужчина полечился у невролога, а потом обратился к иглорефлексотерапевту. Тот поставил иголки раз-другой, боли уменьшились, но зато пропало семяизвержение. Возбуждение есть, общее переживание оргазма — тоже, даже ощущение выброса семени, но наружу ничего не выходит. Мужчина специально совершал половой акт в презервативе, чтобы проверить. Пусто! Иглотерапевт сказал, что этого не может быть, и благополучно исчез с горизонта. В семье воцарилось уныние.

Обследовав мужчину, сексолог также не смог точно поставить диагноз: все рефлексы в порядке, эрекция нормальная, простата в пределах возрастной нормы. Врач дал задание: утром после полового акта собрать сразу же мочу и принести в поликлинику на анализ. Микроскопическое исследование поставило все на свои места: в моче бодро сновали сперматозоиды — и это несмотря на непривычную среду обитания. Диагноз стал ясен: ретроградное семяизвержение.

Сам механизм семяизвержения очень сложен

Строго в свое время густая сперма поступает из яичек в простату, которая, сокращаясь, выдавливает из себя сок, разбавляющий жидкость до привычной нам консистенции. При этом ритмичные сокращения гладких мышц простаты вместе с сокращением мышц промежности и брюшного пресса осуществляют семяизвержение отдельными порциями, а не пассивным вытеканием из уретры. Естественно, что все эти процессы происходят не осознанно, а рефлекторно, под контролем так называемой вегетативной нервной системы, которая регулирует работу организма, в том числе частоту сердцебиения, выработку желудочного сока, выделение гормонов и так далее.

Одним из моментов возбуждения и семяизвержения является набухание семенного бугорка. Располагается он в центре простаты, на задней поверхности моче­испускательного канала. Набухший семенной бугорок направляет

эякулят наружу, одновременно препятствуя мочеиспусканию, чтобы моча не смешивалась со спермой. Каждый мужчина прекрасно знает, что при половом возбуждении помочиться невозможно. У некоторых это состояние сохраняется еще какое-то время после семяизвержения. Такую реакцию обеспечивает именно семенной бугорок.

…Что происходит, когда этот механизм дает сбой?

Если по каким-то причинам вегетативная нервная система дает сбои, одним из таких нарушений может быть ненабухание семенного бугорка. Порой мужчина жалуется на то, что при эякуляции спермы бывает очень много, она водянистая и почему-то пахнет мочой. Причина, вероятно, в том, что бугорок набухает плохо и пропускает мочу к эякуляту.

Другой вариант нарушения вегетативной нервной системы в области половых органов — бугорок не набухает и сокращения соответствующих мышц не происходит: вместо того чтобы гнать сперму наружу, уретра сокращается так, что поток направляется вверх, в мочевой пузырь. В результате создается впечатление, что семяизвержения нет. Во всяком случае, снаружи жидкости не наблюдается.

Как отличить ретроградную эякуляцию от исчезновения оргазма?

Каждый мужчина знает, что оргазм бывает более ранний или несколько задержанный, более сильный или послабее — в зависимости от степени возбуждения. А возбуждение зависит от привлекательности женщины, доверия к ней, семейных взаимоотношений. Во всяком случае, у мужчин после травмы, даже разрыва спинного мозга, самопроизвольная эрекция сохраняется, а обычный оргазм полностью отсутствует.

Поэтому если речь идет о расстройстве оргазма, то к нему прилагается и снижение возбуждения, и отсутствие эякуляции, и, что самое главное, нет эмоционального переживания оргазма.

При ретроградной же эякуляции мужчина испытывает оргазм, но сперма из отверстия уретры не выделяется.

Что может стать причиной ретроградного семяизвержения?

Чаще всего причиной ретроградной эякуляции является тяжелый пояснично-крестцовый радикулит (хотя в большинстве случаев он протекает без нарушения эякуляции). Порой к сбою в работе вегетососудистой системы приводит хронический, тяжелый, осложненный постоянными воспалениями геморрой. Травма промежности, крестца, поясницы, половых органов также может привести к ретроградной эякуляции. Наконец, нарушение тонуса вегетососудистой системы может локализоваться именно в центрах, отвечающих за семяизвержение. В таком случае без каких-либо внешних причин ретроградное семяизвержение становится спутником мужчины — оно может напоминать о себе периодически или постоянно. Кроме того, ретроградная эякуляция бывает связана с возрастом — без каких-то причин у мужчины после климакса сперма начинает забрасываться в мочевой пузырь.

Помогут ли иголки?

Иглорефлексотерапия — воздействие на точки, которую проводят, чтобы отрегулировать функцию внутренних органов. Процедура очень эффективная, но есть риск. Практически через каждую точку можно подействовать на любой орган. Причем одни точки более тесно связаны с определенной системой, а другие — более слабо. Но ведь каждый человек неповторим и своеобразен. И результат воздействия может оказаться разительно отличным от того, что хотел добиться иглотерапевт. Именно таким редким экземпляром может оказаться любой человек. Кстати, несколько сеансов стимулирующего массажа простаты бывает достаточно, чтобы сперма стала выбрасываться наружу.

Родить ребенка все же можно?

Однако при различных причинах ретроградной эякуляции лечение, а тем более оплодотворение, бывают далеко не такими легкими. Если есть поражение нервов, то восстановить их сложно. Попробуйте, например, убрать рубец от пореза, который зажил еще 10 лет назад.

Если же восстановить нормальное семяизвержение не удается, а речь идет, в первую очередь, о возможности иметь детей, проводят довольно замысловатую процедуру. По катетеру, введенному в мочевой пузырь, его опорожняют и заполняют специальной жидкостью. Затем мужчина имеет семяизвержение (при мастурбации или половом акте), после чего ему в пузырь вводят катетер и извлекают сперму, сохранившуюся в специфической среде. Для зачатия этой спермой проводят искусственное оплодотворение женщины (ЭКО). Результаты такой процедуры очень эффективны.

Н. С. Свиридов, андролог, кандидат мед. наук