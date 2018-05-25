Опять молочница…

Зуд, жжение, творожистые выделения с кисловатым запахом, покраснение в интимных местах — это главные проявления молочницы.

Если болезнь появляется чаще двух раз в год, значит, она перешла в хроническую стадию, за которой нередко стоят другие недуги. Какие заболевания заставляют молочницу возвращаться вновь и вновь?

Кариес. Как ни странно, но дырки в зубах — угроза женскому здоровью. Это постоянный источник инфекций, которые медленно, но верно ослабляют иммунитет. На фоне сбоя защитных сил на свободу вырывается грибок кандида — виновник молочницы. Он присутствует в организме большинства людей — во рту, кишечнике, интимных местах — и мирно себя ведет, не доставляя беспокойств. Но если иммунитет ослабевает, начинает активно размножаться. Чтобы этого не допустить, надо регулярно посещать стоматолога.

Дисбактериоз кишечника. При этом заболевании нарушается флора пищеварительного тракта. Признаки дисбактериоза — постоянные запоры или поносы, вздутие живота и повышенное газообразование. Неполадки в кишечнике рикошетом бьют по местному иммунитету интимных мест. Чтобы распрощаться с молочницей, надо обратиться к гастроэнтерологу и навести порядок в желудочно-кишечном тракте.

Сахарный диабет. Сладкий недуг подрывает не только иммунитет, но и гормональный фон организма. И то и другое провоцирует развитие молочницы. Чтобы убедиться, что диабета нет, надо каждые полгода сдавать анализ крови на сахар.

Хроническое воспаление почек или мочевого пузыря. Воспалительные процессы в мочевыделительной системе — частая причина хронической молочницы. Как, кстати, и любые инфекционные заболевания женских половых органов. Следить за их здоровьем помогут ежегодные визиты к гинекологу и нефрологу.

P.S. Гормональные контрацептивы тоже могут влиять на состояние интимной флоры. Поэтому обострение молочницы при их приеме бывает у многих женщин. При подборе таких препаратов обязательно сообщите гинекологу, что у вас часто бывает молочница. Возможно, придется выбрать другой метод контрацепции. Если молочница впервые возникла после начала приема таблеток, расскажите об этом доктору. Спровоцировать молочницу могут и антибиотики. Чтобы не допустить этого, за два часа до их приема выпивайте препарат с пробиотиками — полезными бактериями. После консультации с врачом можно принять для профилактики противогрибковый препарат.

И. Л. Лазарева, гинеколог, врач высшей категории