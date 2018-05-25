Опять молочница…

Зуд, жжение, творожистые выделения с кисловатым запахом, покраснение в интимных местах — это главные проявления молочницы.
Если болезнь появляется чаще двух раз в год, значит, она перешла в хроническую стадию, за которой нередко стоят другие недуги. Какие заболевания заставляют молочницу возвращаться вновь и вновь?
- Кариес. Как ни странно, но дырки в зубах — угроза женскому здоровью. Это постоянный источник инфекций, которые медленно, но верно ослабляют иммунитет. На фоне сбоя защитных сил на свободу вырывается грибок кандида — виновник молочницы. Он присутствует в организме большинства людей — во рту, кишечнике, интимных местах — и мирно себя ведет, не доставляя беспокойств. Но если иммунитет ослабевает, начинает активно размножаться. Чтобы этого не допустить, надо регулярно посещать стоматолога.
- Дисбактериоз кишечника. При этом заболевании нарушается флора пищеварительного тракта. Признаки дисбактериоза — постоянные запоры или поносы, вздутие живота и повышенное газообразование. Неполадки в кишечнике рикошетом бьют по местному иммунитету интимных мест. Чтобы распрощаться с молочницей, надо обратиться к гастроэнтерологу и навести порядок в желудочно-кишечном тракте.
- Сахарный диабет. Сладкий недуг подрывает не только иммунитет, но и гормональный фон организма. И то и другое провоцирует развитие молочницы. Чтобы убедиться, что диабета нет, надо каждые полгода сдавать анализ крови на сахар.
- Хроническое воспаление почек или мочевого пузыря. Воспалительные процессы в мочевыделительной системе — частая причина хронической молочницы. Как, кстати, и любые инфекционные заболевания женских половых органов. Следить за их здоровьем помогут ежегодные визиты к гинекологу и нефрологу.
P.S. Гормональные контрацептивы тоже могут влиять на состояние интимной флоры. Поэтому обострение молочницы при их приеме бывает у многих женщин. При подборе таких препаратов обязательно сообщите гинекологу, что у вас часто бывает молочница. Возможно, придется выбрать другой метод контрацепции. Если молочница впервые возникла после начала приема таблеток, расскажите об этом доктору. Спровоцировать молочницу могут и антибиотики. Чтобы не допустить этого, за два часа до их приема выпивайте препарат с пробиотиками — полезными бактериями. После консультации с врачом можно принять для профилактики противогрибковый препарат.
И. Л. Лазарева, гинеколог, врач высшей категории