О мужской потенции

Мужская потенция — то, чем гордится любой мужчина. Этот дар природы делает его уверенным в себе, а женщину счастливой и удовлетворенной.

Хочешь жить долго? Очень долго?

Тогда побольше секса! В Тайване ученые провели исследование, результаты которого подтвердили, что регулярные «кувырки» в постели действительно продлевают жизнь. В принципе, достаточно согревать теплом своего тела любимую всего пару раз в неделю, чтобы аж на 50% продлить свой шанс дожить до 80 лет. А если секс будет происходить 3-4 раза в неделю, это позволит любвеобильному мужчине войти в ряды долгожителей. И это еще далеко не все! Регулярное занятие сексом на 30% снижает риск сердечного приступа, вероятность смерти от сахарного диабета уменьшается на 40%, а от инсульта (который, по статистике, кстати, чаще поражает именно мужчин) — на все 50%.

Хочешь усилить потенцию?

Поменьше сиди за рулем! Казалось бы, какая связь между постелью и вождением авто? На самом деле очень даже прямая! Из-за постоянного сидения за рулем в теплом автомобиле нарушается крово­снабжение органов таза, а тряска отрицательно влияет на весь организм. Более того, постоянный контакт с бензином ослабляет желание заняться любовью и в целом вредит здоровью.

Секс после ссоры — хорошо?

И еще: милые бранятся — только тешатся? Ну-ну! Некоторые пары утверждают, что самый лучший секс у них бывает после качественного семейного скандала. На самом деле это хорошо до поры до времени. Обиды и взаимные недовольства накапливаются, а постель перестает быть местом примирения. В итоге загруженный рабочими проблемами мужчина, получив и дома порцию негатива, однажды не сможет расслабиться в нужный момент. А если это повторится еще несколько раз — готов диагноз импотенция. Поэтому все проблемы оставляйте за пределами спальни, а еще лучше — за порогом дома. Тогда любовные отношения будут приносить только удовольствие.

От любви глупеют? Зато от секса — умнеют!

Хотите поум­неть? Займитесь сексом! К такому выводу пришли ученые. Оказалось, прак­ти­ческое использование мужского достоинства 6 раз в неделю на радость возлюбленной улучшает кровоснабжение мозга и стимулирует развитие интеллектуальных способностей.

В. К. Уваров, уролог-андролог, врач l категории