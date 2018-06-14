Воспаление молочной железы — мастит — развивается, когда женщина кормит ребенка грудью.
Причина — застаивание молока. Как правило, такое случается, если много молока, а младенец не может высосать его. Еще одной причиной мастита является образование трещин на сосках. Они могут появиться при неправильной технике кормления или несоблюдении правил гигиены. Симптомы мастита: боль в области молочных желез, повышенная температура тела, озноб, ухудшение состояния здоровья. Молочные железы при этом разбухают, через кожу проступают вены, на сосках появляются трещины, под мышками увеличиваются лимфатические узлы — их можно нащупать. На ранней стадии мастит лечат медикаментами. Пациентка должна соблюдать полный покой, грудь находится в приподнятом положении. Для этого используют поддерживающую повязку. Ребенка нужно чаще кормить больной грудью, а оставшееся молоко сцеживать. Согревающие компрессы противопоказаны. Допускаются физиотерапевтические процедуры. В сложных случаях назначается курс антибиотиков. Если нагноение развивается стремительно, прибегают к хирургическому вмешательству.