О бесплодии расскажет сон женщины

Яйцеклетка умеет делать всякие интересные вещи. Например , прятаться от сперматозоидов, не подавать о себе сигналы.

Обойдемся без УЗИ

Все бывает, когда в семье есть психологические проблемы. В таких сложных, необъяснимых ситуациях поиск причин бесплодия облегчает диагностика по сновидениям. Доказано, что на каждом этапе менструального цикла женщины видят определенные сны. Они отражают, где именно в репродуктивной системе у женщины есть неполадки, что происходит с яичниками, трубами, эндометрием. Героями сновидений как бы являются гормоны. На приеме у психотерапевта пациентки рассказывают свои сны, и он без УЗИ и инструментальных исследований находит причину бесплодия. Попробуйте сами разобраться, готов ли ваш организм к зачатию.

Что происходит в организме, если хорошо развиваются несколько яйцеклеток

  • Если вы здоровы, снятся две молодые женщины, подруги, знакомые. Новая благая цель. Выращивание растений.
  • При нарушении репродуктивной функции снится одна женская фигура или две, но одна из них старая или обе пожилые. Это говорит о снижении запаса яйцеклеток. Или снятся прошлые неудачные события.

Что происходит в организме, когда зрелая яйцеклетка выходит из яичника

Она готова к встрече со сперматозоидом, а женщина — к оплодотворению.

  • Если вы здоровы, снятся рыбки — живые, активно плавающие в чистой воде. Одна рыбка должна быть больше остальных… Вы поднимаетесь вверх — на лифте, по лестнице, на эскалаторе… Украшения с крупными камнями…Крупные, красивые, зрелые плоды: фрукты, овощи, ягоды, арбузы. Рождение ребенка… Образы мамы и бабушки, которые любят и поддерживают вас.
  • При нарушении репродуктивной функции снится мутная, замусоренная вода… Или вы не находите выхода из здания. Блуждаете по коридорам, лабиринтам, тоннелям… Скорее всего, яйцеклетка то ли в яичнике, то ли ушла в брюшную полость и не попала в трубу. Чужая свадьба, несостоявшаяся встреча с любимым тоже плохо… Потеря ребенка в пути, исчезновение ребенка, конфликты с мамой и бабушкой, плохие, гнилые, порченые, вялые пло­ды — такие сны говорит о некачественной яйцеклетке.

Яйцеклетка встречается со сперматозоидом в маточной трубе

  • Если с вашим здоровьем все в порядке, снится вода — море, озеро, бассейн, но обязательно чистая. Много родственников, целая толпа. Все собрались и куда-то идут… Вы с мужем на рыбалке, и супруг поймал хорошую рыбу… Аллеи, улицы, коридоры без препятствий, четкие и проходимые. Значит, яйцеклетка удачно движется по маточным трубам.
  • При нарушении репродуктивной функции оплодотворения не происходит. Снятся неудачи: свадьба не состоялась, свидание не произошло, ребенок потерян… Спасение, избавление, облегчение снится женщинам, которые не хотят рождения ребенка… Вы купили билет не на тот поезд. Надо выйти и пересесть… Застряли в пути и в жизни. Чувствуете стесненность, сдавленность в груди… Это говорит о непроходимых маточных трубах, спаечном процессе в малом тазу. Снится опасная, грязная вода. В ней кто-то затаился или плавает… Котлованы, из которых не выбраться. Страх утонуть в плохой воде.

Матка готовится к встрече с яйцеклеткой

В ней должен быть хороший кровоток и хорошее питание.

  • Если вы здоровы, снится, что вы укладываете спать ребенка и/или кормите его грудью.
  • Плохо, если снится, что в посуде нет еды, ее нельзя съесть или она не достается. Такой сон говорит о проблемах с кровотоком в эндометрии… Ребенку нет места в постели, его некуда класть, он оттуда исчезает или вы о нем забываете… Могут сниться сны-катастро­фы со взрывами, наводнениями, преследованиями. Во имя спасения ребенка его приходится отдать.

Оплодотворение не состоялось, эндометрий отторгается, и начинается новый цикл

  • Вам снится кровь, кровотечение, стихийные бедствия, наводнения. Если женщина не хочет ребенка, все это сопровождается чувством облегчения, избавления от опасности.
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