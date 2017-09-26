О бесплодии расскажет сон женщины

Яйцеклетка умеет делать всякие интересные вещи. Например , прятаться от сперматозоидов, не подавать о себе сигналы.

Обойдемся без УЗИ

Все бывает, когда в семье есть психологические проблемы. В таких сложных, необъяснимых ситуациях поиск причин бесплодия облегчает диагностика по сновидениям. Доказано, что на каждом этапе менструального цикла женщины видят определенные сны. Они отражают, где именно в репродуктивной системе у женщины есть неполадки, что происходит с яичниками, трубами, эндометрием. Героями сновидений как бы являются гормоны. На приеме у психотерапевта пациентки рассказывают свои сны, и он без УЗИ и инструментальных исследований находит причину бесплодия. Попробуйте сами разобраться, готов ли ваш организм к зачатию.

Что происходит в организме, если хорошо развиваются несколько яйцеклеток

Если вы здоровы, снятся две молодые женщины, подруги, знакомые. Новая благая цель. Выращивание растений.

При нарушении репродуктивной функции снится одна женская фигура или две, но одна из них старая или обе пожилые. Это говорит о снижении запаса яйцеклеток. Или снятся прошлые неудачные события.

Что происходит в организме, когда зрелая яйцеклетка выходит из яичника

Она готова к встрече со сперматозоидом, а женщина — к оплодотворению.

Если вы здоровы, снятся рыбки — живые, активно плавающие в чистой воде. Одна рыбка должна быть больше остальных… Вы поднимаетесь вверх — на лифте, по лестнице, на эскалаторе… Украшения с крупными камнями…Крупные, красивые, зрелые плоды: фрукты, овощи, ягоды, арбузы. Рождение ребенка… Образы мамы и бабушки, которые любят и поддерживают вас.

При нарушении репродуктивной функции снится мутная, замусоренная вода… Или вы не находите выхода из здания. Блуждаете по коридорам, лабиринтам, тоннелям… Скорее всего, яйцеклетка то ли в яичнике, то ли ушла в брюшную полость и не попала в трубу. Чужая свадьба, несостоявшаяся встреча с любимым тоже плохо… Потеря ребенка в пути, исчезновение ребенка, конфликты с мамой и бабушкой, плохие, гнилые, порченые, вялые пло­ды — такие сны говорит о некачественной яйцеклетке.

Яйцеклетка встречается со сперматозоидом в маточной трубе

Если с вашим здоровьем все в порядке, снится вода — море, озеро, бассейн, но обязательно чистая. Много родственников, целая толпа. Все собрались и куда-то идут… Вы с мужем на рыбалке, и супруг поймал хорошую рыбу… Аллеи, улицы, коридоры без препятствий, четкие и проходимые. Значит, яйцеклетка удачно движется по маточным трубам.

При нарушении репродуктивной функции оплодотворения не происходит. Снятся неудачи: свадьба не состоялась, свидание не произошло, ребенок потерян… Спасение, избавление, облегчение снится женщинам, которые не хотят рождения ребенка… Вы купили билет не на тот поезд. Надо выйти и пересесть… Застряли в пути и в жизни. Чувствуете стесненность, сдавленность в груди… Это говорит о непроходимых маточных трубах, спаечном процессе в малом тазу. Снится опасная, грязная вода. В ней кто-то затаился или плавает… Котлованы, из которых не выбраться. Страх утонуть в плохой воде.

Матка готовится к встрече с яйцеклеткой

В ней должен быть хороший кровоток и хорошее питание.

Если вы здоровы, снится, что вы укладываете спать ребенка и/или кормите его грудью.

Плохо, если снится, что в посуде нет еды, ее нельзя съесть или она не достается. Такой сон говорит о проблемах с кровотоком в эндометрии… Ребенку нет места в постели, его некуда класть, он оттуда исчезает или вы о нем забываете… Могут сниться сны-катастро­фы со взрывами, наводнениями, преследованиями. Во имя спасения ребенка его приходится отдать.

Оплодотворение не состоялось, эндометрий отторгается, и начинается новый цикл

Вам снится кровь, кровотечение, стихийные бедствия, наводнения. Если женщина не хочет ребенка, все это сопровождается чувством облегчения, избавления от опасности.