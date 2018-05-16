Не хихикать и приятно пахнуть!

Даже красавица может оказаться женщиной, с которой мужчина не захочет иметь близкие отношения. Что может стать причиной?

Не проходите мимо душа. У мужчин пропадает желание от запаха потных женских подмышек и немытых гениталий. «Рыбный» запах они особенно ненавидят. Поэтому очень важно пахнуть приятно. Пусть он видит вас только свежей и душистой. Совершенно не обязательно использовать туалетную воду, достаточно помыться с мылом или гелем для душа, прежде чем лечь в постель.

Белье — важная вещь. Мужчины вовсе не такие уж простаки, как женщины иногда считают. Растянутые лифчики, заношенные трусы и рваные колготки говорят о том, что женщина не любит свое тело.

Без шуток! Лучше не хихикать над мужчиной и тем, что он делает, если нет уверенности, что ему тоже смешно. Никто не хочет выглядеть глупо, да еще обнаженным и беззащитным, а мужчины — особенно. Шуточки и хихиканье могут сделать мужчину импотентом. Что-то не получается? Успокойте или хотя бы тактично промолчите.

Сколько у вас было мужчин. На эту тему ни звука. Мужчины — ревнивые собственники. Они волей-неволей сравнивают себя с другими себе подобными и либо начинают комплексовать, либо испытывать неприятные чувства к вам.

Не плакать! Даже от приятных чувств. Женские слезы выводят мужчин из себя, действуя на подсознание так же сильно, как на самих женщин действует плач младенцев. Партнер теряется, ощущает себя беспомощным, неспособным утешить — и поэтому, как ни странно, начинает злиться.

Не критикуйте! Все, что вы думаете о нем, о его манере заниматься сексом, храпеть или пукать, держите при себе. Мужчина, особенно в постели, беззащитен, поэтому видит агрессию в любом, даже безобидном замечании — и, естественно, начинает защищаться. Ночь окажется испорченной, отношения тоже. Если что-то не понравилось, скажите об этом утром и не в постели.

Хватит бубнить. Спальня — место, располагающее к задушевным разговорам. Но это должно быть именно общение, а не занудный бубнеж о надоевших делах. Даже хорошему мужу и отцу неинтересно на сон грядущий слушать про двойки в четверти или предстоящем ремонте.

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