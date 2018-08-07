Не до секса…

Жена часто отказывает мне в интиме, потому что у нее, по ее словам, болит голова. Измучился уже…

Владимир, Московская обл.



Голова и на самом деле может болеть к вечеру, да еще как. Это один из видов мигрени. Однако можно контролировать недуг, предотвращая приступы. Покажите жене наши советы.

При эмоциональном напряжении, переживаниях растет уровень гормонов норадреналина и эндогенных пептидов. А когда напряжение проходит и наступает состояние «после стресса», то идет их резкое сокращение, что и провоцирует приступ боли. Постарайтесь меньше переживать.

Обязательно нормализуйте режим сна и бодрствования. Женщинам, у которых часто вечерами болит голова, нужен 8-часовой сон и отбой не позже 11 часов вечера. Изменение этого распорядка провоцирует головную боль. Причем плох как недосып, так и пересып. Существует даже термин «мигрень выходного дня».

Посоветуйтесь с гинекологом, если головная боль связана с менструальным циклом.

Откажитесь от курения и спиртного типа шампанского. Вечерняя мигрень — это патологическое расширение сосудов. Так, в первые минуты затяжки сигаретой или глотка шампанского сосуды суживаются, а затем сильно расширяются. Итог — новый приступ.

Не переутомляйтесь. Если к вечеру часто начинается головная боль, днем не перетруждайтесь, чаще давайте себе отдых. А работа со сменным графиком или ненормированным днем вообще противопоказана.

Избегайте провоцирующих факторов. Защищайте глаза от яркого солнечного света, не ешьте ничего острого, выдержанные сыры, креветки. Не ходите на концерты с громкой музыкой, старайтесь избегать долгих поездок на машине и в автобусе.

Правильно питайтесь. Чаще ешьте овсянку, гречку, нежирное мясо, зеленые овощи. Пейте зеленый чай, черный противопоказан. Эти продукты уменьшают количество вещества, которое снижает порог боли.