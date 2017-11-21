Есть мнение, что хронический эндометрит не позволяет забеременеть и родить малыша… Это одно из самых распространенных заблуждений.

Панику поддерживают врачи из платных клиник, у которых конкретная цель — получить больше денег. Еще один нюанс: некоторые гинекологи сегодня винят эндометрит во многих женских проблемах (выкидыши, невозможность забеременеть), потому что не хотят искать истинную причину. И сразу назначают дорогое лечение. Не дайте себя обмануть! Есть разница между диагнозами эндометриоз и эндометрит. При эндометриозе разрастается функциональный слой матки — эндометрий. Эндометрит — это воспаление эндометрия (часто говорят — воспаление матки). Имейте в виду: эндометрий нарастает и отторгается каждый месяц, если нет беременности. Понятно, что в следующем цикле нарастет новый слой. Поэтому диагноз хронический эндометрит звучит странно. Часто эндометрит протекает одновременно с воспалением яичников. Воспаление матки случается после родов и практически всегда — после абортов, удаления полипов, лечения гиперплазии. И женщины после этого рожают. Если бы было иначе, все дамы были бы на 100% бесплодны. Чтобы эндометрит привел к бесплодию, воспаление должно захватить миометрий (мышцы матки), и на стенках должны образоваться грубые спайки. Такое возможно, если женщина как минимум 5 раз не лечилась от аднексита (воспаление яичников) и эндометрита. Не заметить эти недуги невозможно. Они всегда сопровождаются сильными болями, часто — высокой температурой, выделениями с неприятным запахом, нередко — с гноем и кровью. Даже если женщина не пойдет к врачу, то купит в аптеке препараты и займется самолечением (хотя это неправильно). И последнее: даже со спайками на матке и трубах женщины беременеют и рожают, поскольку женский организм направлен на исполнение главной функции — детородной.

P. S. Ни в коем случае не прибегайте к орошениям матки лекарственными растворами, которые предлагают некоторые врачи. Это может привести к механическим повреждениям органа, гипоплазии эндометрия (он перестанет расти). Для лечения эндометрита достаточно противовоспалительной терапии, физиотерапии и препаратов, улучшающих кровообращение. А также витаминов и питания кис­ломолоч­ными продуктами.