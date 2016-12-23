Местами чешется…

Существует огромное количество инфекционных заболеваний. Некоторые протекают скрытно, другие сразу дают о себе знать. О чем говорит зуд в интимных местах у женщины?

Если на половых губах появился зуд, вы прежде всего подумаете, нет ли тут какой хвори. Это правильно. Но все же не впадайте в панику. Чаще всего причина куда более прозаическая. Вообще, зуд в области гениталий доставляет женщинам сильный дискомфорт. Во-первых, это неприятно. Во-вторых, если постоянно чесать одно и то же место, образуется расчес, в который может попасть инфекция, — вот и готов воспалительный процесс. В-третьих, это просто неприлично: представьте, что интимное место стало зудеть на улице, в магазине или в транспорте. Если при всех чесаться, вас могут неправильно понять.

Зуд появляется после депиляции

Например, вместо крема для удаления волос вы побрили зону бикини бритвой. В этом нежном месте станок снимает верхний микроскопический слой кожи. Поэтому не удивляйтесь, если уже через несколько часов появится сильное раздражение. Когда волоски растут после бритья, кожа тоже чешется.

Из чего трусики?

Часто подводит белье из синтетических, не пропускающих воздух материалов. Увы, сегодня проблема купить трусики из хлопка. Тем не менее специалисты требуют избегать синтетики: ведь помимо раздражения она может стимулировать рост болезнетворных бактерий на гениталиях, так как не дает нормально циркулировать воздуху. Не носите стринги, они тоже могут вызвать раздражение и зуд.

Обратите внимание на средства гигиены

Они могут содержать вещества, вызывающие аллергическую реакцию. Попробуйте сменить гель для душа, а также гель для интимных мест на обычное детское мыло. Аллергию могут вызывать и ежедневные прокладки. Помните: они должны быть белыми, то есть не содержать никаких красителей, и без ароматизаторов. Даже если на упаковке изображены цветочки, лучше от таких прокладок отказаться. И уж конечно не забывайте их своевременно менять, то есть через каждые 3 часа. Порошок, кондиционер для белья, туалетная бумага тоже могут стать причинами аллергии.

Вы перенервничали…

Да-да! Из-за конфликта с кем-то из домочадцев или переживаний на почве любви может начаться зуд на половых губах. Попейте трижды в день валерьянку (по 25 капель на прием). Возможно, зуд исчезнет сам собой.

Из-за гормонов

Перед климаксом снижается уровень женских гормонов эстрогенов. Стенки влагалища становятся тоньше, и это приводит к зуду. Во время беременности и после родов зуд может появиться из-за гормональной перестройки всего организма.

Но может быть и хворь

Если ни одна из названных причин не подходит и зуд не прекращается, обязательно покажитесь своему гинекологу. Врач даст направление на анализы и возьмет мазок на патологическую флору. На подозрении — кандидоз (молочница), бактериальный вагиноз, дисбактериоз, гипотиреоз и даже сахарный диабет.

И. С. Белова, гинеколог, врач II категории