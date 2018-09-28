Лечимся-лечимся, а детей все нет

Лечимся-лечимся, а детей все нет

Сколько таких случаев: ходит-ходит женщина по врачам, а потом махнет рукой на все, успокоится. Глядишь — забеременела. Как это объяснить?

■ Физическое здоровье человека тесно связано с психоэмоциональным состоянием. Так что если женские болезни преследуют постоянно, прислушайтесь к советам не только гинеколога, но и психолога. Распространенный пример: пара никак не может зачать ребенка. Оба обследованы и пролечены, а беременность не наступает. Причиной может быть подсознательный страх женщины, что с появлением малыша жизнь ее круто изменится. Пугают ответственность, изменения фигуры, материальные трудности… Этот страх может вызвать спазмы маточных труб, нарушить их проходимость. И пока женщина не расстанется со своими страхами, зачатия не случится.
■ Другие женские проблемы, связанные с психологическим состоянием. Если женщину беспокоят бели, молочница, зуд, гинекологи считают, что причины кроются в плохой гигиене, переохлаждении, неправильном питании, снижении иммунитета, сильном стрессе, смене климата. По мнению же психологов, такие болезни, если они постоянно повторяются или плохо поддаются лечению, могут быть вызваны негативной установкой к сексу как к чему-то грязному, запретному. В этом случае обильные выделения появляются как реакция очищения. Зуд в интимной области указывает на подавление желания. Чтобы избавиться от этого, женщине надо принять себя такой, какая есть, перестать стесняться, не подавлять свою сексуальность.
■ Виноваты инфекции? Главная причина появления инфекции в организме — заражение половым путем. Самые распространенные — хламидиоз, уреаплазмоз, гонорея, трихомониаз. И вирусные — гепатит, генитальный герпес, вирус папилломы человека, цитомегаловирус и ВИЧ. Активизироваться эти инфекции могут из-за разочарования, агрессии, недоверия к людям или чувства одиночества. Женщине нужно впустить мужчину в свою жизнь, научиться получать радость от секса, но главное — уметь прощать.
■ Дело в эрозии. Причиной эрозии могут быть механические травмы и воспалительные заболевания (эндоцервицит, вагинит). Название заболевания эрозия происходит от латинского слов еrodere — «разъедать». Болезнь буквально разъ­едает изнутри. Недовольство собой, низкая самооценка могут быть связаны с перенесенными унижениями и оскорблениями. В таком случае женщине надо простить все прошлые обиды, забыть их ради своего здоровья. Перестать упрекать себя в несовершенстве, научиться ценить свои женские качества и полюбить себя.
■ Миома, фибромиома, киста и другие опухоли. Новообразования в матке и на яичниках появляются из-за нарушений гормонального фона. Влияют на их появление и нерегулярная половая жизнь, особенно после 25 лет, воспалительные процессы, поздние роды, малоподвижный образ жизни, ожирение и наследственность. Но они могут появиться и из-за того, что женщина подавляет свое творческое начало, отдает энергию в никуда. Нужно перестать сомневаться в своих способностях и активно, без боязни творить собственную жизнь. Больше доверять близким людям, не сомневаться в них. Научиться любить себя, поверить, что достойна любви, преданности других людей, то есть ощутить крепкий тыл. Это раскрепостит и позволит стать матерью.

И. М. Онищенко, гине­колог, врач II категории

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