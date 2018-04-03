Как предохраняться?

Курение вредит не только женским органам, матке, яичникам, оно особенно вредно для сердца и сосудов.

У курящих женщин в 5 раз выше риск инфаркта и в 2 раза — риск инсульта. Эта угроза становится еще реальнее на фоне приема некоторых противозачаточных средств. О каких из них надо знать больше?

Контрацептивы с эстрогенами не подходят!

Сами по себе эти препараты безопасны для здоровья. Но ситуация меняется, если женщине больше 35 лет и она — любительница никотина. В таком случае увеличивается вероятность возникновения тромбов, что может привести к атеросклерозу, инфаркту и инсульту. Так что если женщина старше

35 лет выкуривает больше 15 сигарет в день, методы контрацепции, содержащие эстроген (оральные контрацептивы, пластыри, инъекции и вагинальные кольца), ей противопоказаны.

А вот это можно попробовать

Женщинам после 35 лет подойдут оральные контрацептивы, содержащие прогестерон, их принимают ежедневно в одно и то же время.

Внутриматочная спираль, в том числе гормональная, тоже годится. Некоторые женщины с опаской относятся к спиралям. Боятся обильных менструальных кровотечений, воспалений, выпадения или врастания спирали. Эти опасения оправданы лишь отчасти. Например, металлические спирали действительно создают риски для развития анемии из-за обильных кровотечений. Но внутриматочные системы нового поколения — гормональные — назначаются в том числе и для того, чтобы сдерживать обильные менструальные выделения. Они не вызывают головную боль, не повышают давления, практически не влияют на либидо и могут использоваться во время кормления грудью. Единственное — в первые месяцы после установки иногда бывают мажущие кровянистые выделения. Так организм адаптируется к спирали.

Противозачаточные импланты с гормоном — еще одно средство из серии «контрацепция без забот», которое защищает от беременности до трех лет и подходит курящим. Импланты вводятся под кожу внутренней поверхности плеча. Вначале возможна прибавка веса, головные боли, болезненность молочных желез. Потом они обычно исчезают.

Как понять, что гинеколог хороший

Подбирать контрацептивы должен только врач! Нельзя покупать их по совету подруги или фармацевта в аптеке. Но кое-что надо знать и о враче. Квалифицированный специалист обязательно уточнит ваш возраст и количество беременностей (родов, выкидышей, абортов). Задаст вопросы о характере месячных, о наличии хронических заболеваний, об образе жизни и вредных привычках. И скажет, что, возможно, средство, которое он сейчас назначит, не подойдет. И что подходящее вы будете подбирать вместе, пока не остановитесь на том, которое полностью вас удовлетворит и не станет беспокоить.

В. Е. Малышко, гинеколог, врач высшей категории