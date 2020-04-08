Грибок в паху

Паховая эпидермофития, или окаймленная экзема — это грибковое заболевание интимных зон. Почему болезнь выбирает только мужчин? Чем опасен недуг? На вопросы отвечает дерматовенеролог Владимир Михайлович Макарский.

— Грибок под названием эпидермофит хорошо размножается в местах с повышенной влажностью и волосяным покровом. В отличие от женщин у мужчин в поту содержится множество разных жирных кислот. Это и является приманкой для грибка. Он хорошо размножается именно в такой среде. Обычно у мужчин поражается кожа паха на внутренней стороне бедер и ягодиц. Интересно, что дети и подростки практически не болеют паховой эпидермофитией — состав пота у них другой. Грибок выбирает мужчин среднего и зрелого возраста.

— Кто более уязвим?

— Водители, банщики, работники горячих цехов, шахтеры, спорт­смены — все, кто часто носит обтягивающие узкие синтетические брюки, на которых скапливается пот и натирается кожа. Еще обильно потеющие мужчины с лишним весом и эндокринными патологиями, например сахарным диабетом.

— Можно ли заразиться паховой эпидермофитией?

— Да, достаточно контакта с больным человеком или предметом, на котором имеются возбудители болезни: мочалкой, полотенцем, обувью, бельем, термометром. Вначале в паховых и бедренных складках появляются пятна розового цвета (до 1 см в диаметре), которые зудят и шелушатся. Они постепенно разрастаются и становятся кольцевидными. При этом границы всегда четкие, на краях видны небольшие пузырьки. Болезнь вызывает неприятные ощущения, лишает покоя. Причем чем больше очаг воспаления, тем сильнее зуд.

— Почему паховый грибок — лидер по числу осложнений?

— Часто мужчины принимают паховый грибок за дерматит или венерическое заболевание. К врачу они не торопятся, а спешат в аптеку и покупают бесполезные, а в некоторых случаях и вредные препараты. Например, кортикостероиды эффективны при дерматите, но при эпидермофитии они вредны. Болезнь перерастает в фолликулярную стадию, в папулах скапливается жидкость, пузырьки лопаются, в результате увеличивается вероятность образования эрозии. Если ничего не предпринять, к заболеванию присоединится вторичная инфекция — стафилококк. Появляются крупные пузырьки с гноем. Такая стадия требует лечения в стационаре. Еще одна опасность самолечения — хронизация процесса. При отсутствии грамотного лечения грибок может глубоко поражать дерму. Поэтому, как только почувствовали зуд в паху, увидели покраснение — обращайтесь к врачу-дерматологу или венерологу. Если процесс зашел далеко, доктор использует лампу Вуда — небольшой прибор, оснащенный ртутно-кварцевыми лампами и увеличительными линзами. Под светом ультрафиолета кожа излучает свечение, цвет которого меняется в зависимости от заболевания кожи. Для уточнения инфекции сделают также соскобы кожи.

— Как лечиться будем?

— На очаги инфекции после душа утром и вечером нужно наносить подсушивающие, обеззараживающие растворы. Это может быть йод, разведенный салициловой кислотой, фукорцин, борно-нафталановая паста. В течение 3-4 дней эти средства помогут уменьшить грибковые поражения. Пойдут на пользу и цинковые, серно-дегтярные мази — они уменьшают зуд, препятствуют размножению грибка, подсушивают очаги воспаления. Хорошо зарекомендовали себя примочки на основе 0,25%-ного раствора азотно-кислого серебра, их нужно делать раз в день. Однако местного лечения недостаточно, одновременно нужно принимать антимикотические препараты. Если присоединилась вторичная инфекция, показаны антибиотики. При грамотном лечении можно добиться полного избавления от эпидермофитии. Но не ждите, что это произойдет за три дня! Только на пятый день вы увидите улучшение. Минимальный курс — 2 недели. И прерывать его нельзя.

— Как быть домочадцам, если в доме больной?

— Паниковать не стоит. Паховый грибок поражает преимущественно мужчин. Однако если у кого-то из семьи ослаблен иммунитет, есть царапины на животе и бедрах, риск существует. Больше других рискуют женщины, которые занимаются сексом с зараженным мужчиной — прямой контакт, трение создают благоприятные условия для передачи инфекции. Поэтому на время лечения интимную жизнь нужно прекратить. Предметы личной гигиены, белье надо дезинфицировать до полного выздоровления супруга.