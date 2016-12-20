Гормоны разгулялись

Эта статья о щитовидной железе и менструальном цикле у женщин. Какая тут связь?

Сбой цикла — признак болезни

В организме женщины должен быть правильный баланс гормонов. Это неотъемлемое условие для ее здоровья, в том числе гинекологического. Для этого трудятся несколько органов и желез, в том числе щитовидная железа. Щитовидка расположена на переднем участке шеи, имеет малый размер, но большое влияние на количество половых гормонов. Поэтому щитовидная железа и месячные имеют прямую зависимость. Вещества под названием тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) обеспечивают работу яичников по производству эстрогенов и прогестерона, а также цикличность процессов. Гормоны щитовидной железы и менструация связаны еще и тем, что эти вещества участвуют в производстве крови, а это менструальные выделения. Поэтому организм нуждается в обязательном их замещении. И еще гормоны участвуют в созревании раз в 21-35 дней яйцеклетки и помогают восстановлению слизистой матки. Когда происходит сбой цикла, прежде всего подозревают нарушения в работе щитовидной железы. Задержки месячных, изменение объема выделений, проблемы с яичниками — все это симптомы нарушения работы щитовидной железы. Гормональные нарушения сказываются и на самочувствии женщины перед критическими днями. Менструации становятся болезненными.

При каком диагнозе вероятнее задержка?

Гипотиреоз. Кроме долгого ожидания менструации, женщина обнаруживает снижение количества выделений и ее продолжительности. Увеличивается временной промежуток между критическими днями. Если не лечиться, гипотиреоз может привести к прекращению месячных. А если они и идут, то редко, с переменными («вчера много, сегодня мало») выделениями, болью, но им не предшествует овуляция.

Тиреоидит. Это воспаление щитовидной железы, которое часто предшествует гипотиреозу. Задержки месячных — признак недомогания. Другой симптом — кровотечения вне месячных.

Опухоли. Образующиеся в тканях щитовидки атипичные клетки распространяются, мешая ее работе. Объем гормонов при этом снижается, это приводит к нарушению активности яичников. Щитовидная железа с новообразованием делает месячные редкими. Промежуток между ними может составлять до 90 дней.

Диффузный токсический зоб. В этом случае организм испытывает интоксикацию от избытка гормонов щитовидки. Первые признаки — нарушение нервных реакций и, как следствие, задержки менструации.

Гипертиреоз. То есть избыточное производство железой тире­оидных гормонов. Обычно это приводит к укорачиванию цикла, а иногда и к его задержке. Слишком активная щитовидная железа и скудные месячные — частое сочетание.

Как обнаружить неполадки с щитовидкой?

Если у женщины по необъяснимым причинам сбился цикл, надо проверить щитовидную железу и сдать анализ на гормон ТТГ. Его повышение означает непорядок в работе щитовидки. Необходимо также проверять объем в крови тироксина и трийодтиронина. Анализы на гормоны щитовидной железы можно сдавать во время месячных. Кроме свободных фракций Т4 и Т3, скорее всего, понадобятся исследования на антитела к тирео­пероксидазе, тиреоглобулину и рецептору ТТГ. Их тоже проводят на любом отрезке цикла. Информацию об изменениях органа даст и УЗИ щитовидной железы. Его можно проводить на любом этапе цикла, качество обследования не пострадает.

Любая операция — это стресс

Мгновенного восстановления менструальной функции после операции на щитовидке ждать не стоит. Ведь помимо гормонального потрясения организм перенес и нервное. Поэтому после удаления щитовидной железы месячные бывают нерегулярными. Чаще случаются задержки, но вероятен и преждевременный приход критических дней. При этом выделения скудные и непродолжительные. Овуляции нет. Это вызвано дефицитом Т4 и Т3.

Щитовидку удалили, а менструации нет…

При некоторых заболеваниях щитовидную железу удаляют полностью. Самая частая причина — злокачественная опухоль или угрожающее в нее перейти иное недомогание. Нередко после удаления щитовидной железы месячных нет. Лишение организма возможности естественным образом получать необходимые гормоны способно привести к гинекологическим заболеваниям. Поэтому причину искать нужно именно в этом. Как правило, после операции назначают препараты, призванные заместить недостающие Т4 и Т3. Отсутствие менструации может вызываться и неправильно подобранной дозировкой. Корректировать ее должен врач. Стресс, вызванный наркозом, тоже способен увеличить ожидание критических дней. Несмотря на снижение количества овуляций женщина может забеременеть, поэтому, если это не входит в ваши планы, нужно предохраняться.

К. А. Симонова, эндокринолог, врач высшей категории