Гонорея и ее «друзья»

Гонорея, или, как ее называют в народе, триппер, долго считалась самым распространенным венерическим заболеванием. Сейчас ее потеснили «новые» инфекции — микоплазмоз, уреаплазмоз, хламидиоз. Да и сама гонорея изменилась, о чем подозревают, увы, немногие.

Не все благополучно…

Картина заболевания стала смазанной. Боль может быть умеренной или отсутствовать вовсе. И тем не менее человек замечает, что с ним не все благополучно. Слизистые выделения из мочеиспускательного канала у мужчин, неприятный запах, зуд, раздражение слизистой половых органов у женщин — повод обратиться к дерматовенерологу.

В чистом виде гонорея диагностируется все реже. Гонококки ходят рука об руку с хламидиями, трихомонадами, микоплазмами. Инфекции эти парные, поэтому важно пройти комплексную диагностику и выявить все микроорганизмы, передающиеся половым путем. Иначе может быть такая ситуация: у больного гонорей­но-­трихо­монадная инфекция, а у него выявили только трихомониаз. Вылечили, а лучше не становится. Человек продолжает страдать от гонореи.

Пенициллин уже не помогает…

Гонококки теперь устойчивы к этому антибиотику. Известны штаммы, нечувствительные к тетрациклину, эритромицину и другим антибиотикам. Успешно справляются с гонококками препараты, относящиеся к цефалоспоринам и макролидам. Курс обычно длится 3-5 дней.

Какие средства хороши

Во время лечения и еще 10 дней после него нужно полностью отказаться от спиртного: алкоголь, с одной стороны, ослабляет действие антибиотика, с другой — увеличивает нагрузку на печень и усугубляет побочные действия лекарств. Рекомендуется обильное питье, щадящая диета, исключающая острые приправы и пряности, — это необходимо, чтобы быстрее восстановилась пораженная гонококками слизистая оболочка урогенитального тракта. Раствор марганцовки бледно-розового цвета, растворы серебра, различные травы для орошения и ванночек тоже можно использовать.

Если у вас выявлена гонорея…

Вы хотите скорее выздороветь и не заразить близких? Строго соблюдайте правила личной гигиены: ежедневно меняйте белье, кипятите его, мойте руки после туалета. Гонококки способны поражать и глаза, вызывая гнойный конъюнктивит, светобоязнь, а в тяжелых, запущенных случаях могут стать причиной разрушения роговицы. Поэтому старайтесь не трогать глаза. У 2,5% больных гонореей урогенитального тракта обнаруживают гонорею миндалин и глотки. Часто она протекает бессимптомно, иногда человек жалуется на боль в горле при глотании. Как попадает туда инфекция? Опять же из-за несоблюдения гигиены. Участились случаи и аноректальной гонореи: у больных женщин прямая кишка поражена в 56% случаев.

Курс лечения доведите до конца!

Через несколько дней после начала лечения пациентам иногда кажется, что они уже здоровы. Опасное заблуждение! Курс надо обязательно довести до конца! Затем сдать анализ. Даже если при этом гонококки не выявятся, через 10 дней надо провериться еще раз, так как именно в это время возможен поздний рецидив при устойчивых формах заболевания.

О. Н. Шишкин, дерматовенеролог, врач высшей категории