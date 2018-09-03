Фибромы, кровотечения и другие проблемы

К 40-50 годам вы привыкли к своему менструальному циклу и не планировали увеличение семьи, но вдруг матка сама напоминает вам о своем существовании в виде неприятных болевых ощущений или неожиданных кровотечений. Эти проблемы возникают из-за фибром.

Фиброма — это не рак

У большинства женщин старше 40 лет развиваются фибромы — незлокачественные опухоли. В основном они состоят из тех же мышечных и соединительных тканей, из которых состоят и стенки матки. У некоторых бывает по 1-2 узла, но чаще фиброма развивается гроздьями.

Фиброма может быть крошечной, не больше песчинки, и громадной, размером с баскетбольный мяч или даже вроде доношенной беременности. Она редко бывает болезненной и по своей природе не опасна, хотя может вызывать неожиданное кровотечение, напоминающее самое сильное менструальное. Независимо от ее величины, нет никаких причин избавляться от фибромы, если она не вызывает проблем.

С чего начинается опухоль

Каждая фиброма начинается с мутации одной единственной клетки мышечных тканей матки, которая начинает беспорядочно разрастаться. Первая клетка-мутант размножается и, стимулируемая эстрогеном, образует плотный спиралеобразный шар из мышечных тканей. От эстрогена зависит, как быстро начнет расти опухоль. Быстрее всего фибромы растут в те годы, когда женский организм производит достаточное количество этого гормона, и усыхают после климакса, когда его производство прекращается.

Фибромы бывают трех видов

Самые распространенные те, что растут в стенках матки. Подслизистые фибромы растут под оболочкой матки и внутри ее и часто вызывают сильные кровотечения. Подсерозные фибромы образуются на внешней оболочке матки, иногда они вырастают даже на других небольших фибромах. Какими бы они ни были, эти мышечные опухоли хоть и вызывают ряд неприятных симптомов, почти всегда остаются доброкачественными.

Каковы симптомы фибром

Основным симптомом фибромы является кровотечение, сильное давление и боль в какой-то области. Некоторые фибромы вызывают очень сильные менструальные или неожиданные кровотечения в период между менструациями. Источником этих кровотечений являются стенки матки, а не сами фибромы. Но эти опухоли иногда заставляют эндометрий так кровоточить, что это приводит к серьезной анемии.

Фиброма может вырасти до таких размеров, что начинает теснить мочевой пузырь и кишечник, вызывая недержание мочи или учащенное мочеиспускание. А если она деформирует прямую кишку, возникают запоры. Иногда большая опухоль давит на желудок или диафрагму, что приводит к гастритам или затрудненному дыханию. Она может пережать уретру или один из мочеточников, идущих от почек к мочевому пузырю, способствуя развитию инфекционных заболеваний почек.

Фиброма очень беспокоит…

Только тогда можно рекомендовать удаление матки. Однако это не единственный способ решить проблему. Существует несколько альтернативных способов лечения. Это лечение гормонами (они вызывают сокращение фибромы) и хирургическая операция, при которой удаляют только опухоли, а матка остается нетронутой. Выполняют ее через брюшную полость или влагалище. Раз и навсегда позволяет покончить с фибромами хирургическое удаление матки вместе с шейкой.

Вы еще собираетесь рожать…

В этом случае удаляют только опухоль, а матка остается на месте. Правда, это большая полостная операция, особенно если фиброматозный узел не один…. Ведь каждую опухоль приходится вырезать из стенок матки. Недостаток этой операции: она не дает гарантий, что новая фиброма не разрастется, хотя вероятность с возрастом уменьшается. Если опухоли разрастутся снова, может потребоваться новая операция. Поэтому многие гинекологи рекомендуют женщинам удалять матку, если рожать они больше не собираются. По статистике, одной из 6 женщин, у которых удалили только узел, впоследствии приходится удалять и матку, так как фибромы появляются снова.

Фиброму можно удалить и через сечение брюшной полости с помощью лапароскопа. Лапароскоп — длинная тонкая трубка, снабженная источником света и системой линз — вводится через небольшой прокол в пупочной области. Инструменты вводятся в другой небольшой надрез. Пупок выбирается потому, что кожа там тонкая и под ним нет плотных мускульных тканей. Фибромы выжигают с помощью лазера или вырезают скальпелем и удаляют через то же отверстие. После этой операции женщина всего одну ночь проводит в больнице. Если фиброма небольшая и находится на внутренней стенке матки, выдаваясь в полость матки, ее удаляют через влагалище.

Можно ли не делать операцию?

Чтобы вызвать сокращение особенно больших и причиняющих беспокойство фиброзных опухолей, врач может назначить препараты, подавляющие деятельность фолликулов яичника. Разумеется, это не решит проблемы, но позволит выиграть время. Гормон вводят ежемесячно в виде инъекции или с помощью пульверизатора в нос дважды в день. Цель — заставить яичники прекратить выработку эстрогена и навязать организму временный климакс. Он, как и настоящий, сопровождается приливами и ночной испариной. Уже через 2-3 месяца фиброма становится гораздо меньше.

У этого лечения один недостаток: препарат можно принимать всего в течение нескольких месяцев. Как только вы прекратите его прием, фиброма снова начнет расти и в скором будущем создаст не меньше проблем, чем прежде. Однако уменьшение размеров фибромы можно использовать для операции по удалению фиброматозных узлов, это сделает возможным удаление фибромы через влагалище или с помощью лапароскопии. А вот у женщин, которым далеко за 40 или чуть больше 50, этот гормон может не только остановить рост фибром, но и предотвратить хирургическую операцию. Искусственный климакс плавно перетечет в естественный возрастной.

Второй возможный вариант — прием противозачаточных пилюль низкой дозировки. Их назначают после лечения гормоном. Эти пилюли обычно замедляют рост фибром, их можно продолжить принимать и после наступления климакса, поскольку они подавляют неприятные симптомы климакса, вызванные приемом гормона.

М. И. Воронова, хирург-гинеколог