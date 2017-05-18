Живица от гайморита

Хочу поделиться хорошим рецептом мази от гайморита. Смешайте 2 ст. ложки порошка живицы сосны (предварительно сутки выдержите в морозилке и разбейте молотком через ткань), 1 чайн. ложку измельченного прополиса и 2 ст. ложки барсучьего жира. Все сложите в ненужную чашку (ее потом невозможно будет отмыть). Постоянно помешивая, доведите до однородного состояния на водяной бане. Добавьте 40 г мелко нарезанного воска, подождите, пока он расплавится. Снимите с огня и сразу же процедите через капроновый чулок. Деревянной палочкой мешайте до полного остывания. Этой мазью густо смажьте лоб, гайморовы пазухи и оставьте на 30 минут. Потом намочите марлю, сложенную в несколько слоев, горячей водой и наложите на лицо как компресс. Так сделайте несколько раз. Мазь останется на марле. Вам сразу станет легче. Около носа что-то начнет подергиваться, а в ноздрях почувствуете шевеление (вроде как мошка залетела). Благодаря этому сможете хорошо высморкаться. На следующий день повторите процедуру и делайте так до полного выздоровления.

Д. П. Харчевкин, Брянск