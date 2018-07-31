Зараза сидела глубоко в гландах и постоянно вылезала наружу…

Пишу о том, как я избавился от ангины. Болел ею больше двух лет. Трижды проходил курс лечения на аппарате «Тонзиллор», но как только прекращал пить таблетки и полоскать горло, ангина снова возвращалась. Уже предложили операцию. Испробовал полсотни рецептов — ничего не помогало. Потом прочитал, что еще Авиценна сказал: «Человек, почему ты болеешь, если у тебя есть шалфей?» Начал я заваривать эту травку и пить по 1/3 стакана 2 раза в день. Пил больше месяца. У меня исчезли температура и ломота во всем теле, характерные для ангины.

Еще ставил компресс. Крошил 1/3 куска хозяйственного мыла, добавлял зубок чеснока, небольшую луковицу, натертую на терке, по 1 ст. ложке меда и кефира. Добавлял муки и замешивал не слишком крутое тесто . Лепешкой оборачивал шею, утеплял и оставлял компресс на ночь. Нужно сделать 10 таких процедур. На шестой день в гландах слева появилась дырка, из нее тек гной. Еще через два дня такая же дырка образовалась справа в гландах. Я выдавливал гной 3-4 раза в день. Полоскал гланды отварами гвоздики, шалфея и ромашки. Гной выходил больше двух месяцев, но признаков ангины — температуры и ломоты — не было. Таблетки не пил, только полоскал горло. Теперь понимаю, что зараза сидела глубоко в гландах и вылезала наружу, как только прекращал пить лекарства. Люди! Одним полосканием не вылечиться от ангины, нужны антибиотики.

В. Т. Курбатов, Ставропольский край

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