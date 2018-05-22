Я съедал по кусочку ананаса, посыпав его куркумой

Хочу поделиться проверенными рецептами, которые мне помогли избавиться от болей в суставах. Мало того, что суставы болели, они еще и опухали. Но теперь это все в прошлом. Ежедневно в течение месяца 3 раза в день я съедал по кусочку свежего ананаса, посыпав его куркумой. Одного ананаса хватало на неделю. Во время лечения я отказался от наваристых бульонов. Через месяц сделал недельный перерыв и продолжил вкусное лечение. Лечился так 6 месяцев. Болевые приступы снимал с помощью растирки, которую делал сам. Смешивал по 3 ст. ложки скипидара, яблочного уксуса и 1 желток. Этой смесью натирал суставы, утеплял шерстяным шарфом и ложился в постель. Если вы решили делать компресс с этим составом, используйте пергаментную бумагу, но ни в коем случае не полиэтиленовую пленку.

И. С. Журбин, Алтайский край

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