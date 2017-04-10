Всё время хочется есть…

У меня сейчас 24 недели беременности. Все время хочется есть. Какие продукты должны обязательно входить в мой рацион, а какие вредны?

Л. Н. Бакшеева, Самара

То, что вы хотите есть, — это нормально. Организму беременной женщины необходим жир не только как запас энергии, но и как строительный материал для новой жизни. Лучшие «строительные» жиры содержатся в рыбе, орехах, маслинах, оливковом масле. Менее значительные жиры содержатся в молочных продуктах и мясе. Из-за холестерина можно в период беременности не волноваться. Конечно, масло мазать с обеих сторон булки не надо, но калории из жира остаются на одном и том же уровне — 20-30%. Ткани и органы будущего ребенка строятся из белков, поэтому беременной женщине необходимо употреблять не менее 100 г белка в день, особенно в течение второй половины беременности, когда тошнота уже не влияет на аппетит. В качестве перекусов подойдут фрукты, сырые овощи или йогурт и кусочек рыбы или два яблока с кусочком печенья. Для будущего ребенка много не нужно, но ему необходимы только качественные продукты.