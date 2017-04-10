Всё время хочется есть…

У меня сейчас 24 недели беременности. Все время хочется есть. Какие продукты должны обязательно входить в мой рацион, а какие вредны?

Л. Н. Бакшеева, Самара

То, что вы хотите есть, — это нормально. Организму беременной женщины необходим жир не только как запас энергии, но и как строительный материал для новой жизни. Лучшие «строительные» жиры содержатся в рыбе, орехах, маслинах, оливковом масле. Менее значительные жиры содержатся в молочных продуктах и мясе. Из-за холестерина можно в период беременности не волноваться. Конечно, масло мазать с обеих сторон булки не надо, но калории из жира остаются на одном и том же уровне — 20-30%. Ткани и органы будущего ребенка строятся из белков, поэтому беременной женщине необходимо употреблять не менее 100 г белка в день, особенно в течение второй половины беременности, когда тошнота уже не влияет на аппетит. В качестве перекусов подойдут фрукты, сырые овощи или йогурт и кусочек рыбы или два яблока с кусочком печенья. Для будущего ребенка много не нужно, но ему необходимы только качественные продукты.

Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

По секрету...

Красотой кожи японки обязаны рису, вернее, маске из него. Рис обладает способностью мягко отшлифовывать отмершие клетки, делая кожу более ровной.

Нет эрекции

Или же она появляется, но быстро исчезает. Что может быть причиной.

Поставили стент…

Мужу провели стентирование (два сосуда были забиты). Выписали целую кучу лекарств.

Рецепты народной медицины

Козий жир от фурункула Вытянуть стержень у фурункула и безболезненно очистить ранку поможет козий жир. Хорошо разотрите 2 ст.
Для меня хрен – это спасение

Для меня хрен – это спасение

«Егоровна, ну зачем тебе столько хрена?» – недоумевают соседи по даче.
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2017 ·   Войти Наверх