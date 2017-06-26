«Винегрет» на затылке успокоит невралгию

После 6 месяцев мучительных болей в правой половине головы, перемещавшихся от затылка то к уху, то к темени, то к шее и лопатке, и полного обследования мне поставили диагноз невралгия затылочного нерва. От сильных обезболивающих средств, блокад, иглотерапии боль на время проходит, а потом возникает снова. Операцию врачи не советуют — опасно, предлагают справиться народными средствами. Для себя я нашел хорошее средство, снимающее боль, которое назвал «винегретом». Беру луковицу, картофелину и соленый огурец, измельчаю, заливаю 1 л разбавленного винного уксуса и настаиваю 2 часа, время от времени встряхивая. Потом опускаю в эту смесь два куска многократно сложенной марли, слегка отжимаю и делаю компрессы на лоб и затылок утром и вечером по 1 часу. Прикрываю полиэтиленом и заматываю голову полотенцем. Как ни странно, это снимает боль не хуже, чем те жуткие препараты, которые я глотал полгода.

Б. И. Кочур, Московская обл.