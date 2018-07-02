В косе женская сила

Поклонники ходили за мной табунами. Особенно летом, когда выпускала волосы на свободу.

С юности не расставалась со своей косой, считая ее то ли талисманом, то ли крючком, на который ловила парней. Они в первую очередь обращали внимание на мои темные «волны», стоило их распустить и показать, как они перекатываются по спине. Завораживающее зрелище, как признался один из поклонников. Замуж вышла рано, и мой Леня вначале влюбился в мои роскошные волосы, как он говорил. Из рук не выпускал их, когда был рядом. Они его успокаивали, опутывали, и он никого не видел, кроме меня. Был один момент, хотела их отрезать из-за глупой моды, но муж не дал. На колени прямо встал. Замужем была, а поклонников море! Ходили за мной по улице табунами. Особенно летом, когда волосы я выпускала на свободу. Так и шли за мной, вслед кричали: «Ты пахнешь лугом цветочным. Выходи за меня!»

С возрастом шевелюра моя потускнела, седина заблестела, а после смерти мамы полезли мои волосы со страшной силой. Да и неприлично стало ходить старой русалкой. Сделала стрижку. Мужчины больше не заглядываются, увы. Словно я с волосами потеряла и свою женскую силу. Только Леня иногда вспомнит да вздохнет…

Светлана, Кемеровская обл.